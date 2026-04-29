Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини: є знеструмлення, п’ятеро постраждалих (оновлено)

У Миколаївському районі Миколаївської області є відключення електроенергії внаслідок атаки "Шахеда".

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, ворог атакував "Шахедом" енергетичну інфраструктуру області. Є відключення частини абонентів Миколаївського району. Станом на зараз без постраждалих

Відновлювальні роботи

Кім повідомив, що нині ведуться роботи з відновлення.

Оновлена інформація

Пізніше Кім повідомив, що внаслідок атаки "Шахедів" на область станом на 20:20 відомо про п’ятьох постраждалих.