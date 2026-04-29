Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини: є знеструмлення, п’ятеро постраждалих (оновлено)
У Миколаївському районі Миколаївської області є відключення електроенергії внаслідок атаки "Шахеда".
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ворог атакував "Шахедом" енергетичну інфраструктуру області. Є відключення частини абонентів Миколаївського району. Станом на зараз без постраждалих
Відновлювальні роботи
Кім повідомив, що нині ведуться роботи з відновлення.
Оновлена інформація
Пізніше Кім повідомив, що внаслідок атаки "Шахедів" на область станом на 20:20 відомо про п’ятьох постраждалих.
- У Миколаєві госпіталізовано 49-річного чоловіка, його стан – середньої тяжкості. Ще трьом чоловікам медичну допомогу надали на місці, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.
- У Куцурубській громаді постраждав 69-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
