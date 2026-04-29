Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини: є знеструмлення, п’ятеро постраждалих (оновлено)

Ворог атакував енергетику Миколаївщини

У Миколаївському районі Миколаївської області є відключення електроенергії внаслідок атаки "Шахеда".

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, ворог атакував "Шахедом" енергетичну інфраструктуру області. Є відключення частини абонентів Миколаївського району. Станом на зараз без постраждалих

Відновлювальні роботи

Кім повідомив, що нині ведуться роботи з відновлення.

Оновлена інформація

Пізніше Кім повідомив, що внаслідок атаки "Шахедів" на область станом на 20:20 відомо про п’ятьох постраждалих.

  • У Миколаєві госпіталізовано 49-річного чоловіка, його стан – середньої тяжкості. Ще трьом чоловікам медичну допомогу надали на місці, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.
  • У Куцурубській громаді постраждав 69-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

А ми чомусь їх енергоструктуру не атакуємо. В них нема знеструмлення.
29.04.2026 19:42 Відповісти
Але є міндіч!! Та інші бізнесПартнери!! Яких вже за крадене зерно навіть заборонюють критикувати 🤡
29.04.2026 20:01 Відповісти
Це все, що відбувається сьогодні - наслідки галочки в бюлетені 2019 року.
29.04.2026 20:36 Відповісти
Не знаю, чи можливо зробити в налаштуваннях БПЛА зміни, які б скеровували безпілотник на найближчу мачту ЛЕП, коли досягнення основної мети стає неможливим. Але така "тисяча порізів" (якщо можливо таке реалізувати) дуже б "свербіла" на московії, ІМХО
29.04.2026 20:38 Відповісти
 
 