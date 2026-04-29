РФ атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских беспилотников

В 19:35 - сообщалось о скоростном БПЛА из Белгородской обл. в Харьковскую

В 20:21 - БПЛА на г. Запорожье с юга.

В 20:54 - группа БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

Обновленная информация

В 21:57 – пуски КАБ на Сумщину, а также БПЛА на Запорожье, курс северо-восточный.

В 22:15 – пуски КАБ на Запорожье, Донетчину и Днепропетровщину.

В 22:18 – БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что в Николаевском районе Николаевской области вечером среды, 29 апреля, произошло отключение электроэнергии в результате атаки "шахеда".

