1 385 2
РФ атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских беспилотников
В 19:35 - сообщалось о скоростном БПЛА из Белгородской обл. в Харьковскую
В 20:21 - БПЛА на г. Запорожье с юга.
В 20:54 - группа БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
Обновленная информация
В 21:57 – пуски КАБ на Сумщину, а также БПЛА на Запорожье, курс северо-восточный.
В 22:15 – пуски КАБ на Запорожье, Донетчину и Днепропетровщину.
В 22:18 – БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее мы писали, что в Николаевском районе Николаевской области вечером среды, 29 апреля, произошло отключение электроэнергии в результате атаки "шахеда".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що пуйло показало шо він бомбить але на 9 травня його не ********