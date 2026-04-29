РФ атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих безпілотників
О 19:35 - Повідомлялося про швидкісний БпЛА із Бєлгородської обл. на Харківщину
О 20:21 - БпЛА на м. Запоріжжя з півдня.
О 20:54 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
Оновлена інформація
О 21:57 - Пуски КАБ на Сумщині, а аткож БпЛА на Запоріжжі,курс північно-східний.
О 22:15 - Пуски КАБ на Запоріжжі, Донеччині та Дніпропетровщині.
О 22:18 - БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.
Оновлена інформація
О 23:21 - БпЛА в напрямку м.Одеса з акваторії Чорного моря.
О 23:22 - БпЛА на півдні Харківщини, курс південно-західний.
О 23:57 - БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північний.
О 00:22 - БпЛА на Чернігівщині, курс південний.
О 01:04 - БпЛА в напрямку м.Одеса з акваторії Чорного моря.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми писали, що у Миколаївському районі Миколаївської області увечері середи, 29 квітня, є відключення електроенергії внаслідок атаки "Шахеда".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що пуйло показало шо він бомбить але на 9 травня його не ********
Парад на Червоній площі - церемоніальна подія в ******** російській ідеології, яка будується на ідеї єднання нації довкола історичної перемоги.
Aлe путіну немає чим похвалитись.
Замість "Київ за три дня", війна в Україні вже довша ніж війна з фашистською Германією (1941-1945) і кінця не видно.
Скоро вже самі росіяни замочать путіна в кремлівському сортирі.
Це Нетаньягу науськав Трампа на війну з Іраном, фактично підіграв путіну у війні з Україною.
Тепер путін поставить пам'ятник Нетаньягу, як рятівнику Росії, поруч з памьятником Кузьмі Мініну і Дмитру Пожарському на Червоній площі.