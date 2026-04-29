РФ атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих безпілотників

О 19:35 - Повідомлялося про швидкісний БпЛА із Бєлгородської обл. на Харківщину

О 20:21 - БпЛА на м. Запоріжжя з півдня.

О 20:54 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

Оновлена інформація

О 21:57 - Пуски КАБ на Сумщині, а аткож БпЛА на Запоріжжі,курс північно-східний.

О 22:15 - Пуски КАБ на Запоріжжі, Донеччині та Дніпропетровщині.

О 22:18 - БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.

О 23:21 - БпЛА в напрямку м.Одеса з акваторії Чорного моря.

О 23:22 - БпЛА на півдні Харківщини, курс південно-західний.

О 23:57 - БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північний.

О 00:22 - БпЛА на Чернігівщині, курс південний.

О 01:04 - БпЛА в напрямку м.Одеса з акваторії Чорного моря.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що у Миколаївському районі Миколаївської області увечері середи, 29 квітня, є відключення електроенергії внаслідок атаки "Шахеда".

