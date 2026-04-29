РФ атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Атака безпілотників ввечері 29 квітня

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих безпілотників

О 19:35 - Повідомлялося про швидкісний БпЛА із Бєлгородської обл. на Харківщину

О 20:21 - БпЛА на м. Запоріжжя з півдня.

О 20:54 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

Оновлена інформація

О 21:57 - Пуски КАБ на Сумщині, а аткож БпЛА на Запоріжжі,курс північно-східний.

О 22:15 - Пуски КАБ на Запоріжжі, Донеччині та Дніпропетровщині.

О 22:18 - БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.

О 23:21 - БпЛА в напрямку м.Одеса з акваторії Чорного моря.

О 23:22 - БпЛА на півдні Харківщини, курс південно-західний.

О 23:57 - БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північний.

О 00:22 - БпЛА на Чернігівщині, курс південний.

О 01:04 - БпЛА в напрямку м.Одеса з акваторії Чорного моря.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що у Миколаївському районі Миколаївської області увечері середи, 29 квітня, є відключення електроенергії внаслідок атаки "Шахеда".

Також читайте: Ворожий дрон влучив у авто з медиками в Херсоні: є поранені

НЕ забудьте дати Пуйло на 9 травня мир))))))))) НАШ ВИРОДОК ЕВРЕЙСЬКИЙ спокійно так зробить

що пуйло показало шо він бомбить але на 9 травня його не ********
30.04.2026 00:04 Відповісти
Пепемир'я на 9 травня - це тест нашій владі витягти "карти із рукава" і зайти із козирних карт: і для рудого і для недоцаря
30.04.2026 00:43 Відповісти
Парад 9 травня, насамперед у Москві, важливий для kремля.
Парад на Червоній площі - церемоніальна подія в ******** російській ідеології, яка будується на ідеї єднання нації довкола історичної перемоги.

Aлe путіну немає чим похвалитись.
Замість "Київ за три дня", війна в Україні вже довша ніж війна з фашистською Германією (1941-1945) і кінця не видно.
Скоро вже самі росіяни замочать путіна в кремлівському сортирі.
30.04.2026 01:29 Відповісти
путін повинен запросити Нетаньягу на парад.
Це Нетаньягу науськав Трампа на війну з Іраном, фактично підіграв путіну у війні з Україною.
Тепер путін поставить пам'ятник Нетаньягу, як рятівнику Росії, поруч з памьятником Кузьмі Мініну і Дмитру Пожарському на Червоній площі.
30.04.2026 01:35 Відповісти
 
 