Ворожий дрон влучив у авто з медиками в Херсоні: є поранені

Протягом дня 29 квітня російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області з різних видів озброєння та активно застосовували безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними слідства, станом на 17:30 внаслідок атак постраждали семеро мешканців Херсона. Усі вони зазнали поранень через удари ворожих дронів.

Удари дронами та поранені медики

Серед постраждалих — дві працівниці медичного закладу: лікарка-терапевтка та медсестра. Зокрема, вранці російський дрон атакував таксі, у якому перебували 41-річна лікарка та 66-річна медпрацівниця.

Окрім постраждалих, у місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Руйнувань зазнали приватні будинки, приміщення магазину та автомобілі.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Слідчі документують наслідки обстрілів та встановлюють усі обставини атак.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Наддніпрянське, Придніпровське, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Томина Балка, Новодмитрівка, Молодецьке, Надіївка, Кізомис, Дар'ївка, Інгулець, Микільське, Токарівка, Понятівка, Іванівка, Берислав, Золота Балка, Нова Кубань, Тягинка, Дудчани, Львове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

