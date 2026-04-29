Вражеский дрон попал в машину с медиками в Херсоне: есть раненые

В течение дня 29 апреля российские войска обстреливали населенные пункты Херсонской области из различных видов вооружения и активно использовали беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, по состоянию на 17:30 вследствие атак пострадали семь жителей Херсона. Все они получили ранения вследствие ударов вражеских дронов.

Удары дронов и раненые медики

Среди пострадавших — две сотрудницы медицинского учреждения: врач-терапевт и медсестра. В частности, утром российский дрон атаковал такси, в котором находились 41-летняя врач и 66-летняя медсестра.

Помимо пострадавших, в городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Разрушениям подверглись частные дома, помещение магазина и автомобили.

Правоохранители уже начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений. Следователи документируют последствия обстрелов и устанавливают все обстоятельства атак.

Ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что за последние сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Надднепрянское, Приднепровское, Молодежное, Комишаны, Белозерка, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Днепровское, Томина Балка, Новодмитровка, Молодецкое, Надиевка, Кизомыс, Дарьевка, Ингулец, Никольское, Токаревка, Понятовка, Ивановка, Берислав, Золотая Балка, Новая Кубань, Тягинка, Дудчаны, Львово, Михайловка, Одрадокаменка, Саблуковка, Тягинка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

