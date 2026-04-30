Военное положение и мобилизацию продлили до 2 августа: Зеленский подписал законы
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 суток — до 2 августа 2026 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, глава государства подписал законопроект "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".
Соответствующие законопроекты Верховная Рада поддержала во время голосования 28 апреля.
Это было 19-е голосование за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения РФ.
Тоді воєнний стан скасовується автоматично.
І має початись демобілізація.
Результати очевидні?
результати очевидні!
але ж....
для дмб, потрібен окремий указ гундосої зе!гніди.
ой, відповів провокатору.
хто відповідає оцьому денісу, тому бан.
перевіримо?
Джерело: https://censor.net/ua/v4000786
М-
- мобілізація!!!
Після такого майже 100% або СЗЧ, або здача в полон, або перехід на бік ворога.
..... мобілізації, ..... у хоч якомусь вигляді
це, про що?
Уявіть собі, такі досі є. Не всіх через бус. Хтось і по повістці приходить. А комусь, в принципі, не велика різниця. Сам не піде, але якщо піймають - не тікатиме.
Скасуйте військовий стан - і навіть таких не можна буде мобілізувати, бо підстави не буде: юридично тіпа мір настал.
Цікаво, як їм це вдалося, враховуючи регулярні прогули переважної більшості депутатів.
На всіх відео, які іноді прориваються звідти, у залі перебуває від сили кілька десятків депутатів. То хто ж тисне кнопки?
щось там комусь заблокували?
заарештували?
в мутній воді, легше спіймати золоту рибку.....
спартанцівдепутатів.
Зазвичай там пуста зала.
Сьогодні було відео з "звєздой ВР" - Безуглою. Зала засідань знов майже порожня. Це під час виступу одного з депутатів.