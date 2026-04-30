Воєнний стан та мобілізацію продовжено до 2 серпня: Зеленський підписав закони

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 діб - до 2 серпня 2026 року.

Так, глава держави підписав законопроєкт про "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Відповідні законопроєкти Верховна Рада підтримала під час голосування 28 квітня.

Це було 19 голосування за продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення РФ.

