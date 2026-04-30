Воєнний стан та мобілізацію продовжено до 2 серпня: Зеленський підписав закони

Воєнний стан та мобілізацію продовжили до 2 серпня

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 діб - до 2 серпня 2026 року.

Подробиці

Так, глава держави підписав законопроєкт про "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Відповідні законопроєкти Верховна Рада підтримала під час голосування 28 квітня.

Це було 19 голосування за продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Топ коментарі
+18
Взагалі то военний стан скасували ще у травні 22 року...а що зараз відбувається то це якась кринжатина і узурпування влади.
30.04.2026 14:55 Відповісти
+14
Хіба в нас воєнний стан? А якщо так, то чому закон про мораторій на тарифи не діє?
30.04.2026 15:06 Відповісти
+10
Які воно закони підписує якщо закони не діють 🤦🤦 зате щоки від'їв будь здоров! Он як пихато на відосиках надуває, нарід жріть ваш вирок.
30.04.2026 15:00 Відповісти
Можна не підписати.
Тоді воєнний стан скасовується автоматично.
І має початись демобілізація.
Результати очевидні?
30.04.2026 14:55 Відповісти
так!
результати очевидні!
але ж....
для дмб, потрібен окремий указ гундосої зе!гніди.

ой, відповів провокатору.
хто відповідає оцьому денісу, тому бан.
перевіримо?
30.04.2026 15:03 Відповісти
Якщо немає мобілізації, то щонайменше немає і поповнення війська у хоч якомусь вигляді.
30.04.2026 15:05 Відповісти
В Одесі більш як 10 осіб у військовому однострої та балаклавах виштовхали чоловіка із будинку і запхали у мікроавтобус. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/v4000786

М-
- мобілізація!!!
30.04.2026 15:08 Відповісти
Цей епізод - дика *****, а не мобілізація.
30.04.2026 15:09 Відповісти
Не смішно.
30.04.2026 16:22 Відповісти
Якщо читали уважно, я цей епізод (як і інші подібні) мобілізацією не називав.
Після такого майже 100% або СЗЧ, або здача в полон, або перехід на бік ворога.
30.04.2026 16:31 Відповісти
то ж, вирвемо з контексту.
..... мобілізації, ..... у хоч якомусь вигляді
це, про що?
30.04.2026 16:34 Відповісти
Про те, кого мобілізують без радикальних дій поза законом.
Уявіть собі, такі досі є. Не всіх через бус. Хтось і по повістці приходить. А комусь, в принципі, не велика різниця. Сам не піде, але якщо піймають - не тікатиме.
Скасуйте військовий стан - і навіть таких не можна буде мобілізувати, бо підстави не буде: юридично тіпа мір настал.
30.04.2026 16:38 Відповісти
Попередньо, 28 квітня, за це "проголосувало" 300+ депутатів.
Цікаво, як їм це вдалося, враховуючи регулярні прогули переважної більшості депутатів.
На всіх відео, які іноді прориваються звідти, у залі перебуває від сили кілька десятків депутатів. То хто ж тисне кнопки?
30.04.2026 15:07 Відповісти
Конституція "неначасі" вові ********** сподобалося керувати, бути "янєлохОм".... військовий стан може бути тільки 90 діб, далі проголошення війни й відповідні дії влади та Закони. Але блазень та ЗЕкоМанда гадають що вони самі хитрі й після одного терміну у 90 діб можна знову прийняти на 90 діб й так аж 1000 років..... але насправді це просто чергове порушення Конституції України.
30.04.2026 17:13 Відповісти
А от на петицію про 50+ хрєн забив!
30.04.2026 14:56 Відповісти
Чому не на три роки, не на десять?..
30.04.2026 14:57 Відповісти
отака у нас опозиція!
щось там комусь заблокували?
заарештували?

в мутній воді, легше спіймати золоту рибку.....
30.04.2026 15:06 Відповісти
Хотілось би побачити відео, де можна було б порахувати тих 300 спартанців депутатів.
Зазвичай там пуста зала.
30.04.2026 15:09 Відповісти
Саме він доволі часто показує такі відео, і на цих кадрах завжди пуста зала. Або Олексій це завжди робить під час перерв (можливий варіант), або депутатів слід кайданками прикувати до робочих місць, бо вони вже вкрай розпустилися зі своїми прогулами.
Сьогодні було відео з "звєздой ВР" - Безуглою. Зала засідань знов майже порожня. Це під час виступу одного з депутатів.
30.04.2026 15:21 Відповісти
💯🤡😡
30.04.2026 15:05 Відповісти
Ага ,типо воєнний стан але тарифами крутять як хочуть
30.04.2026 15:16 Відповісти
У нас клоунократія, обрана 73% населення. Ржущого населення.
30.04.2026 19:19 Відповісти
Ну давайте скажем честно, мобилизации уже как бы и нет, её практически полностью заменила бусификация, хорошо это или плохо покажет будущее...
30.04.2026 15:11 Відповісти
Громадянин Зеленський повинен був звернутися в Конституційний суд України за тлумаченням його повноважень, тому він не має права нічого підписувати.
30.04.2026 15:12 Відповісти
це вже дебілізм чи ще почекаємо
30.04.2026 15:18 Відповісти
Так, повинен. Але Зе зробив так, що Конституційний суд України не має кворуму. А ще, вже є рішення Конституційного Суду, до якого зверталися 101 депутат для роз'яснення дії статті 103 Конституції України в 2014 чи 2015 році.
30.04.2026 15:22 Відповісти
нелегітимний преЗЕдент щось там підписав, таким папіперцем і сраку можна підтерти...
30.04.2026 15:32 Відповісти
30.04.2026 15:37 Відповісти
Навряд чи колись загроза зі сходу зникне назавжди,тому висновок такий: Визнайте нарешті, 2019 році були останні демократичні вибори в країні, ви втратили свої захищені основним законом права громадянина. Знайдено механізм за рахунок чого Зеленський може перебувати на банковій хоч 50 років..
30.04.2026 16:34 Відповісти
Чьому втратили?У 2019 році пройшли демократичні вибори.Хто винен що більшість проголосувало за блазня?Згадайте соцопроси перед виборами,що хвилювало більшість населення-таріфи,ціни та інше.Безпека країни хвилювала тіки трохи білль 10%.І не треба казати,що то були фейкові опроси.Зараз спитайте у мешканців,особливо прифронтових міст,що їх більш хвилює.На першому місці-щоб скорійше завершилась війна.
30.04.2026 16:50 Відповісти
Спитайте тих,хто отримав владу і на бюджетних потічках сидить, то на першому місці, що б війна не завершилася..
30.04.2026 16:59 Відповісти
Для декого війна це вигідно, на війну можно все списати- крадіжки,корупцію та жахливу некомпетентність!
30.04.2026 17:02 Відповісти
Ви так і не зрозуміли,що я написав.Цю владу вибрали ми.Ніхто не заставляв голосувати за зе,"слуг","опжз".
30.04.2026 17:27 Відповісти
все я зрозумів, той хто при власному розумі це вибрав той вирішив вчинити суїцид..
30.04.2026 17:34 Відповісти
 
 