Воєнний стан та мобілізацію продовжено до 2 серпня: Зеленський підписав закони
Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 діб - до 2 серпня 2026 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, глава держави підписав законопроєкт про "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".
Відповідні законопроєкти Верховна Рада підтримала під час голосування 28 квітня.
Це було 19 голосування за продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Топ коментарі
+18 Sergey #606813
показати весь коментар30.04.2026 14:55 Відповісти Посилання
+14 Vlad Intro
показати весь коментар30.04.2026 15:06 Відповісти Посилання
+10 Sergey #606813
показати весь коментар30.04.2026 15:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тоді воєнний стан скасовується автоматично.
І має початись демобілізація.
Результати очевидні?
результати очевидні!
але ж....
для дмб, потрібен окремий указ гундосої зе!гніди.
ой, відповів провокатору.
хто відповідає оцьому денісу, тому бан.
перевіримо?
Джерело: https://censor.net/ua/v4000786
М-
- мобілізація!!!
Після такого майже 100% або СЗЧ, або здача в полон, або перехід на бік ворога.
..... мобілізації, ..... у хоч якомусь вигляді
це, про що?
Уявіть собі, такі досі є. Не всіх через бус. Хтось і по повістці приходить. А комусь, в принципі, не велика різниця. Сам не піде, але якщо піймають - не тікатиме.
Скасуйте військовий стан - і навіть таких не можна буде мобілізувати, бо підстави не буде: юридично тіпа мір настал.
Цікаво, як їм це вдалося, враховуючи регулярні прогули переважної більшості депутатів.
На всіх відео, які іноді прориваються звідти, у залі перебуває від сили кілька десятків депутатів. То хто ж тисне кнопки?
щось там комусь заблокували?
заарештували?
в мутній воді, легше спіймати золоту рибку.....
спартанцівдепутатів.
Зазвичай там пуста зала.
Сьогодні було відео з "звєздой ВР" - Безуглою. Зала засідань знов майже порожня. Це під час виступу одного з депутатів.