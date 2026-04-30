Во время удара по "Искандерам" в Крыму украинские дроны пробили бетонное укрытие, которое строили для ядерных ракет

Удар Сил специальных операций ВСУ по базе российских ракетных комплексов "Искандер" во временно оккупированном Крыму может свидетельствовать о новом уровне возможностей украинских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в анализе Defense Express.

Речь идет об атаке на объект вблизи поселка Овражки, недалеко от Симферополя, где размещались пусковые установки противника.

Сложная цель под бетоном

По данным аналитиков, российская техника находилась в специальных бетонных укрытиях, которые ранее использовались для хранения советских баллистических ракет. Такие сооружения имеют значительную толщину бетона — до 60 сантиметров, а также дополнительный слой грунта сверху.

Это существенно затрудняет их поражение, особенно если речь идет об атаках беспилотниками. Именно укрытия могли быть главным препятствием для эффективного удара по целям.

"Пробить такую защиту действительно трудно, особенно когда речь идет о боевых частях, установленных на дронах", — отмечают аналитики.

Новые возможности украинских дронов

Эксперты считают, что успешная атака стала возможной благодаря использованию беспилотников с более мощными боевыми частями. Речь идет о дронах класса middle strike, в частности предполагается применение аппаратов с боевой частью более 100 килограммов.

В то же время решающую роль играет не только вес заряда, но и скорость дрона, конструкция корпуса и форма боевой части, которые влияют на способность пробивать защищенные объекты.

Напомним, бойцы подразделений Middle-strike Сил специальных операций нанесли удар по хранилищу оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" во временно оккупированном Крыму 28 апреля. Силы специальных операций отмечали, что именно с этой базы российские войска неоднократно наносили ракетные удары по территории Украины.

