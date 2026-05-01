Авария на железной дороге
Поезд "Киев-Ужгород" сошел с рельсов из-за столкновения с автокраном: машинист и водитель крана погибли. ФОТО

автокран врезался в поезд во Львовской области

Во Львовской области произошла авария на железнодорожном переезде: водитель автокрана проигнорировал запрещающие сигналы и столкнулся с поездом. В результате трагедии погиб машинист, еще два человека получили тяжелые травмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Авария на переезде

"Во Львовской области водитель автокрана выехал на переезд, несмотря на запрещающие сигналы, и допустил столкновение с поездом. Наш машинист погиб на месте", - говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНИЕ

"Водитель автокрана, выехавшего на переезд во Львовской области, умер по дороге в больницу.

Из-за нарушения правил дорожного движения эта авария унесла уже две жизни.

Просим всех соблюдать правила на железнодорожных переездах! Никаких "успею" или "проскочу". Переезд - не место для экспериментов. Уважайте жизнь других людей", - подчеркнули в "Укрзалізниці".

автокран врезался в поезд во Львовской области

Пострадавшие

Помощник машиниста - в больнице с тяжелыми травмами.
Также госпитализирован водитель автокрана. Пассажиры не пострадали.

Как отметили в ведомстве, погибший машинист - ветеран, вернувшийся с фронта и снова приступивший к работе.

"Просим всех водителей: соблюдайте правила на переездах. Это вопрос жизни", - подчеркнули в компании.

Судове засідання. Розглядається справа про зіткнення автомобіля, з поїздом, на залізничному переїзді. Стадія виступів сторін. Представник залізниці:
- Вислухавши сторону захисту, я прийшов до висновку, про безперечну вину моїх підзахисних... Водій автомобіля зробив усе можливе, щоб уникнуть зіткнення - петляв по полях, ярах... Але машиніст тепловоза ганявся за ним, і, в решті-решт, застиг його, прямо на переїзді...".
Довбойоб...добре що хоч автокрану, а не пассажирського автобуса
Велика вірогідність того що тоє результат СИСТЕМНОГО БАРДАКУ на транспорті: відсутності СИСТЕМИ виходу транспорту на автошляхи, контролю станом транспортних засобів, за дотриманням правил дорожного руху і т.д. А над всім тотальна корупція - все продається і все купується. Там де корупція там такі аварії.

"Просимо всіх водіїв: дотримуйтесь правил на переїздах".

Це відсутність належної СИСТЕМИ. А не машиніст загинув - похоронили, водія - у тюрму і забули до наступного разу...
Довбойоб...добре що хоч автокрану, а не пассажирського автобуса
Судове засідання. Розглядається справа про зіткнення автомобіля, з поїздом, на залізничному переїзді. Стадія виступів сторін. Представник залізниці:
- Вислухавши сторону захисту, я прийшов до висновку, про безперечну вину моїх підзахисних... Водій автомобіля зробив усе можливе, щоб уникнуть зіткнення - петляв по полях, ярах... Але машиніст тепловоза ганявся за ним, і, в решті-решт, застиг його, прямо на переїзді...".
....жванецкого уделал....
Практика... В судах ще й не таке почуть можна...
знову петросяниш
Велика вірогідність того що тоє результат СИСТЕМНОГО БАРДАКУ на транспорті: відсутності СИСТЕМИ виходу транспорту на автошляхи, контролю станом транспортних засобів, за дотриманням правил дорожного руху і т.д. А над всім тотальна корупція - все продається і все купується. Там де корупція там такі аварії.

"Просимо всіх водіїв: дотримуйтесь правил на переїздах".

Це відсутність належної СИСТЕМИ. А не машиніст загинув - похоронили, водія - у тюрму і забули до наступного разу...
Ну СБУ не працювало і не планує працювати у напрямку боротьби із системною корупцією, їм добре, коли вони її очолюють.
СБУ і не має працювати по корупції - це не їх компетенція. Для боротьби з корупцією у нас є НАБУ, УБЕП і так далі.
велика вирогідність того, що за кермом крана був просто дебіл.
https://www.youtube.com/watch?v=iBu9rzEQsu0 ви можете подивитись як воно в інших країнах, наприклад. більшість відео із благословенних штатів, до речі. і таких відео тисячі.
До чого тут корупція, якщо який дебіл не зважив на сигнали світлофора? З-за таких водіїв, яким бистріше за усіх всюду треба, гинуть інші.
Куплені права, дозволи, сертифікати, маршрути,.. відсутність системи контролю на транспорті: на ЗД, на автодорогах. Напевно, на тому переїзді відсутня відокамера для відеофіксації порушеннь переїзду, розмітка, знаки... Достатньо пару раз оштрафувати і стануть"кланятися" ЗД переїздам... Можливо з'єкономили на персоналі... Зверніть уваги на т.зв. маршрутки, особливо ті, які "обслуговують" бідноту: які то автобуси з точки зору безпеки, хто ними управляє, який їх технічний стан - у салон у якому не більше 10 чол. включаючи водія напаковують до 50 пасажирів. А який контроль над тими перевезеннями?
Водитель тоже умер. Никакие светофоры, никакие предупреждающие надписи, и во многих случаях - даже шлагбаумы - не остановят человека если тот - *******. Именно потому понимая первопричину происшествий на переездах - ставят поднимающиеся заборы, которые физически не дают проехать. Только металл и бетон могут остановить таких упорных людей. Жалко машиниста, видимо такая была видимость что не успел убежать в машинное отделение. Локомотив тоже жалко - у нас их и так было мало, плюс орки бьют, а тут еще и свои помогают.
Так поїзд на раз-два не зупиняється..водятел міг виїхати на колії вже тоді, коли зупинити поїзд було неможливо..це ж не перший випадок..
Я колись стояв хвилин 15 біля переїзда з забороненним сигналом, поки місцеві сказали, що він несправний. Але це переїзд біля шахти і рідко там ходили потяги.
В нас є непрацююча вітка на непрацюючий завод . Але якось там навіть аварія була. Знак стоп висить , місцеві проїзжають , а то їхали не місцеві попереду а позаду місцеві . Той візьми та й стань на стоп , тарарам був
Я в 90-х роках був в Неаполі. Їду вулицею і нормально зупиняюсь на червоне світло на перехрестку. За мною чую і в дзерокало бачу дико тормозить машина. З неї вискакує італьяшка, підбігає до мене і верещить як чокнутий. Я навіть всього не зрозумів що він верещав. Коли закінчив верещати, повернувся в свою машину, мене об'їхав і на повних газах погнав далі на червоне світло. З моєї сторони за перехрестком на тротуарі стояли два поліціянти, жінка і мужчина і реготали аж до пояса зігнулись. Коли в мене появилось зелене світло я під'їхав до них и питаю через відкрите вікно чого вони так регочуть. Вони глянули на мої номери і ще більше реготали, до сліз. І коли жінка-поліцай накінець була в стані розмовляти, сказала - ви не місцевий, тому така ситуація виникла. Я махнув рукою і поїхав і в дзеркало бачив як вони продовжували реготати. Я так і не зрозумів чому той італієць верещав на мене і головне - чому вони реготали.
Війна змиває межі між дозволено і ні...На жаль та жах...
А якось тут попереджували, не іздіть потягами Укрзалізниці!
Все це - штрихи до загального портрету ******** z-еленої "влади", банди мародерів, дилетантів, невігласів й крадіїв. Все, що відбувається такого роду - наслідок повної безвідповідальності, анархії, проізволу та пофігізму на всіх й все у суспільстві!
Z-елю та всіх його чинуш, з влади ГЕТЬ!
А чим їздити по залізниці України ? Eurostar, Deutsche Bahn, Trenitalia чи SBB ?
Взагалі не їздинти Укрзалізницею по Україні!
Бо потрапите у статистиску постраждалих або загиблих в залізничній катастрофі.
Це нова методика для ботів?
Мабуть його посадять
Кого? Водятел загинув теж.
Я буду вести себе, як тупа скотина, завжди, у будь якій ситуації, а якщо що то у всем винен: (потрібне вставити за бажанням)...
У держави чиновники крадуть мільярдами, але немає грошей, щоб поставити камери на переїздах і жорстко штрафувати за порушення. Ну, далі буде ...
В Німеччині всі переїзди облаштовані шлагбаумами, якщо з якоїсь причини шлагбаум не перекрив дорогу, поїзд може хоч годину стояти, але не поїде по неперекритому переїзді
