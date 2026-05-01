Поезд "Киев-Ужгород" сошел с рельсов из-за столкновения с автокраном: машинист и водитель крана погибли. ФОТО

Во Львовской области произошла авария на железнодорожном переезде: водитель автокрана проигнорировал запрещающие сигналы и столкнулся с поездом. В результате трагедии погиб машинист, еще два человека получили тяжелые травмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Авария на переезде

"Во Львовской области водитель автокрана выехал на переезд, несмотря на запрещающие сигналы, и допустил столкновение с поездом. Наш машинист погиб на месте", - говорится в сообщении.

Читайте: Столкновение поездов в Винницкой области, по предварительным данным, произошло по вине машиниста тепловоза, – "Укрзалізниця"

ОБНОВЛЕНИЕ

"Водитель автокрана, выехавшего на переезд во Львовской области, умер по дороге в больницу.

Из-за нарушения правил дорожного движения эта авария унесла уже две жизни.

Просим всех соблюдать правила на железнодорожных переездах! Никаких "успею" или "проскочу". Переезд - не место для экспериментов. Уважайте жизнь других людей", - подчеркнули в "Укрзалізниці".

Пострадавшие

Помощник машиниста - в больнице с тяжелыми травмами.

Также госпитализирован водитель автокрана. Пассажиры не пострадали.

Смотрите также: Тепловоз столкнулся с пассажирским поездом "Інтерсіті+" в Винницкой области, - "УЗ"

Как отметили в ведомстве, погибший машинист - ветеран, вернувшийся с фронта и снова приступивший к работе.

"Просим всех водителей: соблюдайте правила на переездах. Это вопрос жизни", - подчеркнули в компании.