Поезд "Киев-Ужгород" сошел с рельсов из-за столкновения с автокраном: машинист и водитель крана погибли. ФОТО
Во Львовской области произошла авария на железнодорожном переезде: водитель автокрана проигнорировал запрещающие сигналы и столкнулся с поездом. В результате трагедии погиб машинист, еще два человека получили тяжелые травмы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".
Авария на переезде
"Во Львовской области водитель автокрана выехал на переезд, несмотря на запрещающие сигналы, и допустил столкновение с поездом. Наш машинист погиб на месте", - говорится в сообщении.
ОБНОВЛЕНИЕ
"Водитель автокрана, выехавшего на переезд во Львовской области, умер по дороге в больницу.
Из-за нарушения правил дорожного движения эта авария унесла уже две жизни.
Просим всех соблюдать правила на железнодорожных переездах! Никаких "успею" или "проскочу". Переезд - не место для экспериментов. Уважайте жизнь других людей", - подчеркнули в "Укрзалізниці".
Пострадавшие
Помощник машиниста - в больнице с тяжелыми травмами.
Также госпитализирован водитель автокрана. Пассажиры не пострадали.
Как отметили в ведомстве, погибший машинист - ветеран, вернувшийся с фронта и снова приступивший к работе.
"Просим всех водителей: соблюдайте правила на переездах. Это вопрос жизни", - подчеркнули в компании.
- Вислухавши сторону захисту, я прийшов до висновку, про безперечну вину моїх підзахисних... Водій автомобіля зробив усе можливе, щоб уникнуть зіткнення - петляв по полях, ярах... Але машиніст тепловоза ганявся за ним, і, в решті-решт, застиг його, прямо на переїзді...".
"Просимо всіх водіїв: дотримуйтесь правил на переїздах".
Це відсутність належної СИСТЕМИ. А не машиніст загинув - похоронили, водія - у тюрму і забули до наступного разу...
https://www.youtube.com/watch?v=iBu9rzEQsu0 ви можете подивитись як воно в інших країнах, наприклад. більшість відео із благословенних штатів, до речі. і таких відео тисячі.
Все це - штрихи до загального портрету ******** z-еленої "влади", банди мародерів, дилетантів, невігласів й крадіїв. Все, що відбувається такого роду - наслідок повної безвідповідальності, анархії, проізволу та пофігізму на всіх й все у суспільстві!
Z-елю та всіх його чинуш, з влади ГЕТЬ!
Бо потрапите у статистиску постраждалих або загиблих в залізничній катастрофі.