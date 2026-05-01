Поїзд "Київ-Ужгород" зійшов з рейок через зіткнення з автокраном: машиніст і водій крана загинули. ФОТО (оновлено)

На Львівщині сталася аварія на залізничному переїзді: водій автокрана проігнорував заборонні сигнали та зіткнувся з поїздом. Унаслідок трагедії загинув машиніст, ще двоє людей дістали тяжкі травми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Аварія на переїзді

"На Львівщині водій автокрана виїхав на переїзд, попри заборонні сигнали, і допустив зіткнення з поїздом. Наш машиніст загинув на місці", - ідеться в повідомленні.

Читайте: Зіткнення потягів на Вінниччині, попередньо, відбулося з вини машиніста тепловоза, – "Укрзалізниця"

ОНОВЛЕННЯ

"Водій автокрана, який виїхав на переїзд на Львівщині, помер по дорозі в лікарню.

Через порушення правил дорожнього руху ця аварія забрала вже два життя.

Просимо всіх дотримуватися правил на залізничних переїздах! Жодних "встигну" чи "проскочу". Переїзд — не місце для експериментів Поважайте життя інших людей", - наголосили в "Укрзалізниці".

Постраждалі

Помічник машиніста — у лікарні з тяжкими травмами.

Також госпіталізовано водія автокрана. Пасажири не постраждали.

Також дивіться: Тепловоз зіткнувся з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" на Вінниччині, - "УЗ"

Як зазначили у відомстві, загиблий машиніст — ветеран, який повернувся з фронту і знову став до роботи.

"Просимо всіх водіїв: дотримуйтесь правил на переїздах. Це питання життя", - наголосили у компанії.