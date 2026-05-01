Поїзд "Київ-Ужгород" зійшов з рейок через зіткнення з автокраном: машиніст і водій крана загинули. ФОТО (оновлено)
На Львівщині сталася аварія на залізничному переїзді: водій автокрана проігнорував заборонні сигнали та зіткнувся з поїздом. Унаслідок трагедії загинув машиніст, ще двоє людей дістали тяжкі травми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Аварія на переїзді
"На Львівщині водій автокрана виїхав на переїзд, попри заборонні сигнали, і допустив зіткнення з поїздом. Наш машиніст загинув на місці", - ідеться в повідомленні.
ОНОВЛЕННЯ
"Водій автокрана, який виїхав на переїзд на Львівщині, помер по дорозі в лікарню.
Через порушення правил дорожнього руху ця аварія забрала вже два життя.
Просимо всіх дотримуватися правил на залізничних переїздах! Жодних "встигну" чи "проскочу". Переїзд — не місце для експериментів Поважайте життя інших людей", - наголосили в "Укрзалізниці".
Постраждалі
Помічник машиніста — у лікарні з тяжкими травмами.
Також госпіталізовано водія автокрана. Пасажири не постраждали.
Як зазначили у відомстві, загиблий машиніст — ветеран, який повернувся з фронту і знову став до роботи.
"Просимо всіх водіїв: дотримуйтесь правил на переїздах. Це питання життя", - наголосили у компанії.
- Вислухавши сторону захисту, я прийшов до висновку, про безперечну вину моїх підзахисних... Водій автомобіля зробив усе можливе, щоб уникнуть зіткнення - петляв по полях, ярах... Але машиніст тепловоза ганявся за ним, і, в решті-решт, застиг його, прямо на переїзді...".
"Просимо всіх водіїв: дотримуйтесь правил на переїздах".
Це відсутність належної СИСТЕМИ. А не машиніст загинув - похоронили, водія - у тюрму і забули до наступного разу...
https://www.youtube.com/watch?v=iBu9rzEQsu0 ви можете подивитись як воно в інших країнах, наприклад. більшість відео із благословенних штатів, до речі. і таких відео тисячі.
Бо потрапите у статистиску постраждалих або загиблих в залізничній катастрофі.