Украина меняет подход к контактам Трампа с Путиным, - The New York Times
Очередной телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, состоявшийся 29 апреля, на этот раз не вызвал в Киеве ни паники, ни повышенного внимания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
После более десяти подобных разговоров, ни один из которых не приблизил окончания войны, Украина перестала рассматривать их как определяющий фактор для хода событий, отмечает издание.
От тревоги к привычному игнорированию
В течение 2025 года каждый контакт Трампа с Путиным вызывал в Киеве напряжение. Украинские чиновники опасались, что американский президент, демонстрирующий склонность к контактам с Кремлем, может поступиться интересами Украины.
После таких разговоров в Киеве обычно оперативно выясняли их содержание и пытались минимизировать возможные политические последствия.
Однако звонок 29 апреля стал исключением. Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях лишь сообщил, что поручил уточнить детали разговора, в частности относительно идеи кратковременного перемирия на 9 мая, прежде чем принимать решение.
В отличие от предыдущих случаев, он не перезвонил Трампу и не проводил консультаций с европейскими союзниками. Более того, украинские СМИ почти не уделили этой новости внимания на следующий день.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко объяснил изменение отношения просто:
"Мы уже не обращаем особого внимания на такие звонки, потому что они не дают никаких реальных результатов".
За более чем год состоялось одиннадцать телефонных разговоров между Трампом и Путиным, однако ни один из них не приблизил мирные переговоры или прекращение боевых действий.
Наоборот, эти контакты лишь усиливали впечатление, что американский лидер склонен учитывать позицию Москвы в вопросе урегулирования войны.
Изменение настроений в Украине
Изменилось и общественное мнение. Если в декабре 2024 года, после победы Трампа на выборах, большинство украинцев воспринимали это как потенциально положительный сигнал, то уже через год ситуация кардинально изменилась.
По данным Киевского международного института социологии:
- около 75% украинцев считают возвращение Трампа к власти негативным фактором;
- почти столько же не верят в возможность достижения прочного мира в результате нынешних переговоров при посредничестве США.
В то же время украинская сторона подчеркивает необходимость сохранения рабочих отношений с США как ключевым военным партнером.
Александр Мережко отметил, что Украина и в дальнейшем будет пытаться поддерживать конструктивный диалог с Вашингтоном. Поддержка возможной идеи перемирия на 9 мая, по его словам, скорее является дипломатическим жестом, а не верой в его эффективность.
Перемирие до 9 мая: тактический ход Кремля
Предложение о кратковременном перемирии, по оценкам украинских чиновников, не свидетельствует о реальном стремлении России к миру.
Вместо этого это связывают с рисками для безопасности Кремля накануне 9 мая - традиционного военного парада в Москве. Украинские дроны уже создавали угрозы российской инфраструктуре, что заставило Москву сократить масштаб праздничных мероприятий.
Украина делает ставку на собственные силы
На фоне дипломатической неопределенности Украина все больше полагается на собственные возможности.
Страна инвестирует в развитие собственной оборонной промышленности, а поддержка ЕС на уровне более 100 млрд евро позволяет уменьшать зависимость от США в поставках вооружения.
Одним из проявлений этой стратегии стали удары украинских дальнобойных дронов по российской нефтяной инфраструктуре - даже несмотря на призывы отдельных союзников их ограничить.
Так, уже через час после завершения разговора Трампа и Путина 29 апреля Украина атаковала объекты вблизи Перми. Спутники NASA зафиксировали несколько пожаров в этом районе.
Тому ця війна вона вже точно не екзестенційна як було в 22му році. Зараз це тупо якийсь договорняк по утилізації населення чоловічого.
А раз це договорняк то треба домовятись.
Коли це українці сприймали Трампа, як позитивний сигнал? Навпаки, багато хто дивився на Трампа, як на ходячу катастрофу і потенційну поразку України. Це зараз більшості українців байдуже на Трампа.
Він відверто хвалив диктаторів. Та роздумував як в Асашай "перенімати досвід"..
Громадська думка змінилася - обмануті стали вірити собі, а не брехунам з Кремля і Вашингтона...
"Ми вже не звертаємо особливої уваги на такі дзвінки, бо вони не дають жодних реальних результатів".
За понад рік відбулося одинадцять телефонних розмов між Трампом і Путіним, однак жодна з них не наблизила мирні переговори чи припинення бойових дій.
Навпаки, ці контакти лише підсилювали враження, що американський лідер схильний враховувати позицію Москви у питанні врегулювання війни.
Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістів щодо можливої допомоги Росії Ірану та назвав їх "дурними".
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявляв, що отримав запевнення від Москви, що Росія не передає Ірану розвіддані.
У США підтвердили, що Путін допомагає Ірану у війні.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що Росія надає допомогу Ірану у веденні війни зі Штатами.
"Немає сумнівів, що Росія Путіна вживає серйозних заходів, щоб підірвати наші зусилля, спрямовані на досягнення успіху в Ірані" - Голова комітету, сенатор-республіканець Роджер Вікер,
І хто з них бреше - компроментує т. Путіна, який запевнив самого Трампа, що Росія не передає Ірану розвіддані? Що невірити самому т. Путіну і т. Трампу, а вірити отим генералам, сенаторам.
