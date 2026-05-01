7 268 25

Украина меняет подход к контактам Трампа с Путиным, - The New York Times

Президент США Дональд Трамп

Очередной телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, состоявшийся 29 апреля, на этот раз не вызвал в Киеве ни паники, ни повышенного внимания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

После более десяти подобных разговоров, ни один из которых не приблизил окончания войны, Украина перестала рассматривать их как определяющий фактор для хода событий, отмечает издание.

От тревоги к привычному игнорированию

В течение 2025 года каждый контакт Трампа с Путиным вызывал в Киеве напряжение. Украинские чиновники опасались, что американский президент, демонстрирующий склонность к контактам с Кремлем, может поступиться интересами Украины.

После таких разговоров в Киеве обычно оперативно выясняли их содержание и пытались минимизировать возможные политические последствия.

Однако звонок 29 апреля стал исключением. Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях лишь сообщил, что поручил уточнить детали разговора, в частности относительно идеи кратковременного перемирия на 9 мая, прежде чем принимать решение.

В отличие от предыдущих случаев, он не перезвонил Трампу и не проводил консультаций с европейскими союзниками. Более того, украинские СМИ почти не уделили этой новости внимания на следующий день.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко объяснил изменение отношения просто:

"Мы уже не обращаем особого внимания на такие звонки, потому что они не дают никаких реальных результатов".

За более чем год состоялось одиннадцать телефонных разговоров между Трампом и Путиным, однако ни один из них не приблизил мирные переговоры или прекращение боевых действий.

Наоборот, эти контакты лишь усиливали впечатление, что американский лидер склонен учитывать позицию Москвы в вопросе урегулирования войны.

Изменение настроений в Украине

Изменилось и общественное мнение. Если в декабре 2024 года, после победы Трампа на выборах, большинство украинцев воспринимали это как потенциально положительный сигнал, то уже через год ситуация кардинально изменилась.

По данным Киевского международного института социологии:

  • около 75% украинцев считают возвращение Трампа к власти негативным фактором;
  • почти столько же не верят в возможность достижения прочного мира в результате нынешних переговоров при посредничестве США.

В то же время украинская сторона подчеркивает необходимость сохранения рабочих отношений с США как ключевым военным партнером.

Александр Мережко отметил, что Украина и в дальнейшем будет пытаться поддерживать конструктивный диалог с Вашингтоном. Поддержка возможной идеи перемирия на 9 мая, по его словам, скорее является дипломатическим жестом, а не верой в его эффективность.

Перемирие до 9 мая: тактический ход Кремля

Предложение о кратковременном перемирии, по оценкам украинских чиновников, не свидетельствует о реальном стремлении России к миру.

Вместо этого это связывают с рисками для безопасности Кремля накануне 9 мая - традиционного военного парада в Москве. Украинские дроны уже создавали угрозы российской инфраструктуре, что заставило Москву сократить масштаб праздничных мероприятий.

Украина делает ставку на собственные силы

На фоне дипломатической неопределенности Украина все больше полагается на собственные возможности.

Страна инвестирует в развитие собственной оборонной промышленности, а поддержка ЕС на уровне более 100 млрд евро позволяет уменьшать зависимость от США в поставках вооружения.

Одним из проявлений этой стратегии стали удары украинских дальнобойных дронов по российской нефтяной инфраструктуре - даже несмотря на призывы отдельных союзников их ограничить.

Так, уже через час после завершения разговора Трампа и Путина 29 апреля Украина атаковала объекты вблизи Перми. Спутники NASA зафиксировали несколько пожаров в этом районе.

+14
Агент Кремля регулярно звітує перед куратором!
показать весь комментарий
01.05.2026 10:24 Ответить
+11
Якщо у грудні 2024 року, після перемоги Трампа на виборах, більшість українців сприймали це як потенційно позитивний сигнал.
Коли це українці сприймали Трампа, як позитивний сигнал? Навпаки, багато хто дивився на Трампа, як на ходячу катастрофу і потенційну поразку України. Це зараз більшості українців байдуже на Трампа.
показать весь комментарий
01.05.2026 10:32 Ответить
+8
Міжнародний день шашлика завтра святкують, коли підари в "Домі Профспілок" рішили харчєнутса
показать весь комментарий
01.05.2026 10:28 Ответить
Невже будуть бомбити парад девятамая?
показать весь комментарий
01.05.2026 10:20 Ответить
непонятно....
бо, шашлики планувалися.
показать весь комментарий
01.05.2026 10:25 Ответить
Міжнародний день шашлика завтра святкують, коли підари в "Домі Профспілок" рішили харчєнутса
показать весь комментарий
01.05.2026 10:28 Ответить
столиця юмора, южная пальміра, вона така....
показать весь комментарий
01.05.2026 10:30 Ответить
https://youtu.be/Bzi9rD1wzzc Одеса пам'ятає...
показать весь комментарий
01.05.2026 10:34 Ответить
Ну бо це вже виглядає як якась нісенітниця, типу давайте зробимо перемир'я на годинку, хочу кави у тиші попити.
показать весь комментарий
01.05.2026 10:43 Ответить
А війна взагалі якась дивна: трубопровід дрючьба, який качає нафту, якісь перемир'я не зрозумі або: "тут стріляєм, тут не стріляєм". Про обміни полонених взагалі промовчу, коли цивільних міняють (звісно добре, що люди повертаються додому, але ніколи такого не було, в історії всі обміни проводили по закінченню бойових дій), керовники країни крадуть бабло як в останній день це взагалі *******.
Тому ця війна вона вже точно не екзестенційна як було в 22му році. Зараз це тупо якийсь договорняк по утилізації населення чоловічого.

А раз це договорняк то треба домовятись. Ні, не з ******, воно *******. А з російськими елітами вести сепаратні перемовини за спиною *****, задля його повалення. Не думаю, що там всі ідейні і багато кого це так зване СВО вже **********. Думаю такий сценарій можливий, але чи потрібен він нашій банді зелених мародерів?
показать весь комментарий
01.05.2026 10:49 Ответить
...не викликав у Києві ані паніки, ані підвищеної уваги... Та так не викликала, що бубочка запитав у адміністрації тампона "як ***** ізволіть пЄрЄміріЄ, на час параду чи взагалі"?
показать весь комментарий
01.05.2026 10:25 Ответить
Два куколда...
показать весь комментарий
01.05.2026 10:27 Ответить
не дозволимо зірвати парад!
обов'язково потрібно вигуляти ділдов на палках!

егеш, малорос чудо юдо владімір?
показать весь комментарий
01.05.2026 10:27 Ответить
Хтотцікавився політикою і гибридною війно, той бачив ЩО виробляв тромп під час першої каденції.
Він відверто хвалив диктаторів. Та роздумував як в Асашай "перенімати досвід"..
показать весь комментарий
01.05.2026 10:45 Ответить
Я сподівався на тампона. Вважав його просто тупим. Тому чекав, коли пупа його свідомо образить, у того дах зірве і почнеться щось нагшталт того, що він зараз робить з Іраном.
показать весь комментарий
01.05.2026 10:47 Ответить
тоді коли деяки представники нашої опозиції пропагандували обрання Трампа. й на це є у них свої прицини, бо Байден підтримав Зеленського. В той час Бутусов брав інтерв'ю у трампістки Вікторії Спартц.
показать весь комментарий
01.05.2026 12:27 Ответить
Довгий час... час після перемоги Трампа на виборах, українців дурили... як у тому анекдоті: "Ти що не віриш мені, а віриш своїм безстижим очам"- заявила мужу його "благовірна", коли той застав її голою, босою, без натільного хрестика, під чужим хлопом.

Громадська думка змінилася - обмануті стали вірити собі, а не брехунам з Кремля і Вашингтона...

"Ми вже не звертаємо особливої уваги на такі дзвінки, бо вони не дають жодних реальних результатів".

За понад рік відбулося одинадцять телефонних розмов між Трампом і Путіним, однак жодна з них не наблизила мирні переговори чи припинення бойових дій.

Навпаки, ці контакти лише підсилювали враження, що американський лідер схильний враховувати позицію Москви у питанні врегулювання війни.

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістів щодо можливої допомоги Росії Ірану та назвав їх "дурними".

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявляв, що отримав запевнення від Москви, що Росія не передає Ірану розвіддані.

У США підтвердили, що Путін допомагає Ірану у війні.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що Росія надає допомогу Ірану у веденні війни зі Штатами.

"Немає сумнівів, що Росія Путіна вживає серйозних заходів, щоб підірвати наші зусилля, спрямовані на досягнення успіху в Ірані" - Голова комітету, сенатор-республіканець Роджер Вікер,

І хто з них бреше - компроментує т. Путіна, який запевнив самого Трампа, що Росія не передає Ірану розвіддані? Що невірити самому т. Путіну і т. Трампу, а вірити отим генералам, сенаторам.
показать весь комментарий
01.05.2026 10:34 Ответить
Цікава деталь "без натільного хрестика"))
А чи дійсно предки його знімали перед Грішним Ділом
Бо про ікони давно відомо, що закривали їх рушниками, як завісами, щоб ото "бозя не сварилася"..
показать весь комментарий
01.05.2026 10:47 Ответить
Побожні! Напевно знімали. Не тому що побожні, а, можливо, тому що мішав процесу...

Є така стародавня коломийка "Боса, гола, без пацьорок... Лежить баба вівернена ..." (вівернена - розляглася, готова...). Завжди дивувався геніальності Боса, гола, без пацьорок -крайня ступінь роздітості
*Пацьорки - це традиційне українське нагрудне намисто, що складається з кількох низок кольорового скла або розписаних намистин
показать весь комментарий
01.05.2026 11:15 Ответить
Невже до шашличників дійшло що треба працювати не з трумпом, а з США.
показать весь комментарий
01.05.2026 10:34 Ответить
Обидва діди ризикують закінчити свою політичну кар'єру ГАНЬБОЮ.
показать весь комментарий
01.05.2026 10:35 Ответить
Ну подзвонив дегенерат п*дарасу, ну побалакали про свої дегенератно-п*дорастичні будні, ну лікар так прописав...
показать весь комментарий
01.05.2026 10:54 Ответить
Жалюгідно нікчемний Трамп та шизонутий диктатор путлер - дуже міцний дует.
показать весь комментарий
01.05.2026 10:55 Ответить
Є збоченцв які ******* аби на них нужду справляли, і це не поодинокі випадки.
Все вказує на те, що до них відноситься не тільки Трамп але і все його оточення.
Виявляється це фітишизм наближений до зоофілії і все заради отримання сексуального екстремального задоволення бути підкореним тим хто на нього справляє нужду, бажано при свідках, переживаючі почуття крайнього приниження і взяття партнером.

Інакше пояснити поведінку Трампа та його дівесів по відношенню до пуйла який сцить і сере їм в обличяя привселюдно, пояснити не можливо. Та ще і пишаються цим, брязкаючі по ящику на весь світ про чергове їх приниження ******.
показать весь комментарий
01.05.2026 11:18 Ответить
Диктатор ділиться досвідом з кандидатом в диктатори! А нам що до цього?
показать весь комментарий
01.05.2026 12:57 Ответить
 
 