Україна змінює підхід до контактів Трампа з Путіним, - The New York Times
Черговий телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, що відбувся 29 квітня, цього разу не викликав у Києві ані паніки, ані підвищеної уваги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.
Після понад десяти подібних розмов, жодна з яких не наблизила завершення війни, Україна перестала розглядати їх як визначальний фактор для перебігу подій, зазначає видання.
Від тривоги до звичного ігнорування
Упродовж 2025 року кожен контакт Трампа з Путіним викликав у Києві напруження. Українські посадовці побоювалися, що американський президент, який демонструє схильність до контактів із Кремлем, може поступитися інтересами України.
Після таких розмов у Києві зазвичай оперативно з’ясовували їхній зміст і намагалися мінімізувати можливі політичні наслідки.
Проте дзвінок 29 квітня став винятком. Президент України Володимир Зеленський у соцмережах лише повідомив, що доручив уточнити деталі розмови, зокрема щодо ідеї короткого перемир’я на 9 травня, перш ніж ухвалювати рішення.
На відміну від попередніх випадків, він не телефонував Трампу у відповідь і не проводив консультацій із європейськими союзниками. Ба більше, українські медіа майже не приділили цій новині уваги наступного дня.
Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко пояснив зміну ставлення просто:
"Ми вже не звертаємо особливої уваги на такі дзвінки, бо вони не дають жодних реальних результатів".
За понад рік відбулося одинадцять телефонних розмов між Трампом і Путіним, однак жодна з них не наблизила мирні переговори чи припинення бойових дій.
Навпаки, ці контакти лише підсилювали враження, що американський лідер схильний враховувати позицію Москви у питанні врегулювання війни.
Зміна настроїв в Україні
Змінилася і громадська думка. Якщо у грудні 2024 року, після перемоги Трампа на виборах, більшість українців сприймали це як потенційно позитивний сигнал, то вже за рік ситуація кардинально змінилася.
За даними Київського міжнародного інституту соціології:
- близько 75% українців вважають повернення Трампа до влади негативним фактором;
- майже стільки ж не вірять у можливість досягнення тривалого миру через нинішні переговори за посередництва США.
Водночас українська сторона наголошує на необхідності збереження робочих відносин зі США як ключовим військовим партнером.
Олександр Мережко зазначив, що Україна й надалі намагатиметься підтримувати конструктивний діалог із Вашингтоном. Підтримка можливої ідеї перемир’я на 9 травня, за його словами, радше є дипломатичним жестом, а не вірою в його ефективність.
Перемир’я до 9 травня: тактичний крок Кремля
Пропозиція короткого перемир’я, за оцінками українських посадовців, не свідчить про реальне прагнення Росії до миру.
Натомість це пов’язують із безпековими ризиками для Кремля напередодні 9 травня — традиційного військового параду в Москві. Українські дрони вже створювали загрози російській інфраструктурі, що змусило Москву скоротити масштаб святкових заходів.
Україна робить ставку на власні сили
На тлі дипломатичної невизначеності Україна дедалі більше покладається на власні можливості.
Країна інвестує в розвиток власної оборонної промисловості, а підтримка ЄС на рівні понад €100 млрд дозволяє зменшувати залежність від США у постачанні озброєння.
Одним із проявів цієї стратегії стали удари українських далекобійних дронів по російській нафтовій інфраструктурі — навіть попри заклики окремих союзників їх обмежити.
Так, уже за годину після завершення розмови Трампа і Путіна 29 квітня Україна атакувала об’єкти поблизу Пермі. Супутники NASA зафіксували кілька пожеж у цьому районі.
бо, шашлики планувалися.
Тому ця війна вона вже точно не екзестенційна як було в 22му році. Зараз це тупо якийсь договорняк по утилізації населення чоловічого.
А раз це договорняк то треба домовятись. Ні, не з ******, воно *******. А з російськими елітами вести сепаратні перемовини за спиною *****, задля його повалення. Не думаю, що там всі ідейні і багато кого це так зване СВО вже **********. Думаю такий сценарій можливий, але чи потрібен він нашій банді зелених мародерів?
обов'язково потрібно вигуляти ділдов на палках!
егеш, малорос чудо юдо владімір?
Коли це українці сприймали Трампа, як позитивний сигнал? Навпаки, багато хто дивився на Трампа, як на ходячу катастрофу і потенційну поразку України. Це зараз більшості українців байдуже на Трампа.
Він відверто хвалив диктаторів. Та роздумував як в Асашай "перенімати досвід"..
Громадська думка змінилася - обмануті стали вірити собі, а не брехунам з Кремля і Вашингтона...
"Ми вже не звертаємо особливої уваги на такі дзвінки, бо вони не дають жодних реальних результатів".
За понад рік відбулося одинадцять телефонних розмов між Трампом і Путіним, однак жодна з них не наблизила мирні переговори чи припинення бойових дій.
Навпаки, ці контакти лише підсилювали враження, що американський лідер схильний враховувати позицію Москви у питанні врегулювання війни.
Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістів щодо можливої допомоги Росії Ірану та назвав їх "дурними".
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявляв, що отримав запевнення від Москви, що Росія не передає Ірану розвіддані.
У США підтвердили, що Путін допомагає Ірану у війні.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що Росія надає допомогу Ірану у веденні війни зі Штатами.
"Немає сумнівів, що Росія Путіна вживає серйозних заходів, щоб підірвати наші зусилля, спрямовані на досягнення успіху в Ірані" - Голова комітету, сенатор-республіканець Роджер Вікер,
І хто з них бреше - компроментує т. Путіна, який запевнив самого Трампа, що Росія не передає Ірану розвіддані? Що невірити самому т. Путіну і т. Трампу, а вірити отим генералам, сенаторам.
А чи дійсно предки його знімали перед Грішним Ділом
Бо про ікони давно відомо, що закривали їх рушниками, як завісами, щоб ото "бозя не сварилася"..
Є така стародавня коломийка "Боса, гола, без пацьорок... Лежить баба вівернена ..." (вівернена - розляглася, готова...). Завжди дивувався геніальності Боса, гола, без пацьорок -крайня ступінь роздітості
*Пацьорки - це традиційне українське нагрудне намисто, що складається з кількох низок кольорового скла або розписаних намистин
Все вказує на те, що до них відноситься не тільки Трамп але і все його оточення.
Виявляється це фітишизм наближений до зоофілії і все заради отримання сексуального екстремального задоволення бути підкореним тим хто на нього справляє нужду, бажано при свідках, переживаючі почуття крайнього приниження і взяття партнером.
Інакше пояснити поведінку Трампа та його дівесів по відношенню до пуйла який сцить і сере їм в обличяя привселюдно, пояснити не можливо. Та ще і пишаються цим, брязкаючі по ящику на весь світ про чергове їх приниження ******.