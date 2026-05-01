В Ровно дали 15 лет тюрьмы следователю из Крыма, который работал на оккупантов, - прокуратура

Бывшего следователя из Крыма приговорили за государственную измену и коллаборационизм с конфискацией имущества

В Ровно суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего украинского правоохранителя из Крыма, перешедшего на сторону оккупантов.

За что приговорили

Речь идет о бывшем следователе Красноперекопского ГО МВД Украины, который после оккупации полуострова добровольно начал сотрудничать с российскими властями.

Прокуроры доказали его вину в государственной измене и коллаборационистской деятельности в рамках специального судебного разбирательства.

Какие должности занимал

В 2016 году он возглавил оккупационное подразделение "МВД России "Красноперекопский", а впоследствии руководил "отделом МВД" в городе Армянск.

В 2023 году его назначили руководителем "Херсонского линейного отдела МВД России на транспорте", где он работает до сих пор.

Какое наказание назначили

Приговором Ривненского городского суда ему назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также его лишили права занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет.

Ну пишіть на першому місці "заочно". !!!
Бо люди біжать читати а там Потужний Пшик..
Вже батальони чи полки таких "засуджених"!!
01.05.2026 12:53 Ответить
"За даними української влади, під час анексії Криму в 2014 році зрадили присягу та перейшли на бік РФ переважна більшість особового складу МВС України на півострові. З 10 936 працівників МВС, які перебували в Криму, лише 88 осіб (близько 0,8-1%) продовжили службу Україні"

Таких вироків має бути 10 848. Вже давно.
Проте... які результати, якщо більшість прокурорів інваліди (дивлячись на їх пики та здоровий вигляд, то напевно розумові інваліди).

Ну і 99% зрадників в МВС теж показник....
01.05.2026 12:55 Ответить
Потужно спрацював суд , аж 15 років то фігня що заочно .
01.05.2026 12:56 Ответить
а скільки дадуть розміновувачам Чонгара та Азова ? (риторичне)
01.05.2026 13:25 Ответить
Він аж бігом там на відстані побіг самоарештовувати? Гібридне, бридке і імітаційне правосукдя.....
01.05.2026 14:05 Ответить
 
 