В Ровно дали 15 лет тюрьмы следователю из Крыма, который работал на оккупантов, - прокуратура
В Ровно суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего украинского правоохранителя из Крыма, перешедшего на сторону оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ривненская областная прокуратура.
За что приговорили
Речь идет о бывшем следователе Красноперекопского ГО МВД Украины, который после оккупации полуострова добровольно начал сотрудничать с российскими властями.
Прокуроры доказали его вину в государственной измене и коллаборационистской деятельности в рамках специального судебного разбирательства.
Какие должности занимал
В 2016 году он возглавил оккупационное подразделение "МВД России "Красноперекопский", а впоследствии руководил "отделом МВД" в городе Армянск.
В 2023 году его назначили руководителем "Херсонского линейного отдела МВД России на транспорте", где он работает до сих пор.
Какое наказание назначили
Приговором Ривненского городского суда ему назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также его лишили права занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет.
Бо люди біжать читати а там Потужний Пшик..
Вже батальони чи полки таких "засуджених"!!
Таких вироків має бути 10 848. Вже давно.
Проте... які результати, якщо більшість прокурорів інваліди (дивлячись на їх пики та здоровий вигляд, то напевно розумові інваліди).
Ну і 99% зрадників в МВС теж показник....