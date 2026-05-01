У Рівному дали 15 років тюрми слідчому з Криму, який працював на окупантів, - прокуратура
У Рівному суд заочно засудив до 15 років ув’язнення колишнього українського правоохоронця з Криму, який перейшов на бік окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Рівненська обласна прокуратура.
За що засудили
Йдеться про колишнього слідчого Красноперекопського МВ МВС України, який після окупації півострова добровільно почав співпрацювати з російською владою.
Прокурори довели його вину у державній зраді та колабораційній діяльності в межах спеціального судового розгляду.
Які посади обіймав
У 2016 році він очолив окупаційний підрозділ "МВД россии "Красноперекопский", а згодом керував "відділом МВД" у місті Армянськ.
У 2023 році його призначили керівником "Херсонского линейного отдела МВД россии на транспорте", де він працює й досі.
Яке покарання призначили
Вироком Рівненського міського суду йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також його позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років.
Бо люди біжать читати а там Потужний Пшик..
Вже батальони чи полки таких "засуджених"!!
Таких вироків має бути 10 848. Вже давно.
Проте... які результати, якщо більшість прокурорів інваліди (дивлячись на їх пики та здоровий вигляд, то напевно розумові інваліди).
Ну і 99% зрадників в МВС теж показник....