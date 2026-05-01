У Рівному дали 15 років тюрми слідчому з Криму, який працював на окупантів, - прокуратура

У Рівному суд заочно засудив до 15 років ув’язнення колишнього українського правоохоронця з Криму, який перейшов на бік окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує  Рівненська обласна прокуратура.

За що засудили

Йдеться про колишнього слідчого Красноперекопського МВ МВС України, який після окупації півострова добровільно почав співпрацювати з російською владою.

Прокурори довели його вину у державній зраді та колабораційній діяльності в межах спеціального судового розгляду.

Читайте: 15 років тюрми отримала зрадниця, яка допомагала рашистам обстрілювати позиції ЗСУ на Донеччині

Які посади обіймав

У 2016 році він очолив окупаційний підрозділ "МВД россии "Красноперекопский", а згодом керував "відділом МВД" у місті Армянськ.

У 2023 році його призначили керівником "Херсонского линейного отдела МВД россии на транспорте", де він працює й досі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Рівному засудили колаборантку з Криму і псевдодепутата з Луганщини до 14 і 15 років, - прокуратура

Яке покарання призначили

Вироком Рівненського міського суду йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також його позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідованого колаборанта Ляпкіна посмертно засудили до 15 років із конфіскацією майна, - рішення суду

Ну пишіть на першому місці "заочно". !!!
Бо люди біжать читати а там Потужний Пшик..
Вже батальони чи полки таких "засуджених"!!
01.05.2026 12:53 Відповісти
"За даними української влади, під час анексії Криму в 2014 році зрадили присягу та перейшли на бік РФ переважна більшість особового складу МВС України на півострові. З 10 936 працівників МВС, які перебували в Криму, лише 88 осіб (близько 0,8-1%) продовжили службу Україні"

Таких вироків має бути 10 848. Вже давно.
Проте... які результати, якщо більшість прокурорів інваліди (дивлячись на їх пики та здоровий вигляд, то напевно розумові інваліди).

Ну і 99% зрадників в МВС теж показник....
01.05.2026 12:55 Відповісти
Потужно спрацював суд , аж 15 років то фігня що заочно .
01.05.2026 12:56 Відповісти
а скільки дадуть розміновувачам Чонгара та Азова ? (риторичне)
01.05.2026 13:25 Відповісти
Він аж бігом там на відстані побіг самоарештовувати? Гібридне, бридке і імітаційне правосукдя.....
01.05.2026 14:05 Відповісти
 
 