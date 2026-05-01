У Рівному дали 15 років тюрми слідчому з Криму, який працював на окупантів, - прокуратура

У Рівному суд заочно засудив до 15 років ув’язнення колишнього українського правоохоронця з Криму, який перейшов на бік окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Рівненська обласна прокуратура.

За що засудили

Йдеться про колишнього слідчого Красноперекопського МВ МВС України, який після окупації півострова добровільно почав співпрацювати з російською владою.

Прокурори довели його вину у державній зраді та колабораційній діяльності в межах спеціального судового розгляду.

Читайте: 15 років тюрми отримала зрадниця, яка допомагала рашистам обстрілювати позиції ЗСУ на Донеччині

Які посади обіймав

У 2016 році він очолив окупаційний підрозділ "МВД россии "Красноперекопский", а згодом керував "відділом МВД" у місті Армянськ.

У 2023 році його призначили керівником "Херсонского линейного отдела МВД россии на транспорте", де він працює й досі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Рівному засудили колаборантку з Криму і псевдодепутата з Луганщини до 14 і 15 років, - прокуратура

Яке покарання призначили

Вироком Рівненського міського суду йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також його позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідованого колаборанта Ляпкіна посмертно засудили до 15 років із конфіскацією майна, - рішення суду