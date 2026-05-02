Хакер из РФ, обвиняемый в атаках на нефтегазовые объекты в Европе и Украине, признал вину в суде США

Российский хакер, участвовавший в атаках на критически важные нефтегазовые объекты в США, странах Европы и Украине, признал свою вину в американском суде. Ему грозит до 27 лет лишения свободы.

Что известно?

По данным агентства, гражданин России Артем Ревенский, известный в киберпреступных кругах под псевдонимом "Digit", 1 мая был обвинен федеральной прокуратурой Калифорнии в сговоре с целью нанесения ущерба защищенным компьютерам, электронном мошенничестве и краже личных данных.

1 мая россиянин заключил соглашение о признании вины в обмен на рекомендацию о смягчении его наказания.

Подробнее о хакере

Ревенский, который преимущественно проживал в России, был арестован в Доминиканской Республике и доставлен самолетом в Нью-Джерси, как сообщают прокуроры. В США он был задержан 2 ноября 2025 года.

По данным прокуратуры, Ревенский был членом хакерской группы Sector16, финансируемой российским правительством. Сообщается, что мужчина сотрудничал с группой с целью повреждения критически важных систем объектов нефтегазовой инфраструктуры в США, Украине, Германии, Франции и Латвии. Целями Sector16 были страны, "которые считались врагами российского правительства".

Мужчина сообщил другому соучастнику, что рассчитывает получить 5 миллионов рублей за то, чтобы отключить всю электроэнергию в Украине на три дня. Неизвестно, удалось ли Ревенскому непосредственно нанести ущерб энергообъектам в Украине.

Кроме того, сообщили прокуроры, в сентябре 2025 года хакеры Sector16 получили доступ к газовому объекту в Полтаве. В текстовых сообщениях с сообщниками Ревенский обсуждал, как можно использовать этот доступ для нанесения физического ущерба оборудованию.

Согласно материалам судебных документов, Ревенский признал вину в сговоре и сотрудничестве с Sector16 с намерением нанести ущерб объектам нефтегазовой инфраструктуры как в США, так и в Украине.

Наказание может включать значительный тюремный срок, а также возможные финансовые штрафы и конфискацию средств, полученных незаконным путем, в зависимости от решения суда в Центральном округе Калифорнии.

