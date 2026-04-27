На Львовщине разоблачили хакеров, продававших взломанные аккаунты Roblox в РФ, - ОГП. ФОТОрепортаж

Во Львовской области правоохранители раскрыли группу киберпреступников, которые взламывали игровые аккаунты Roblox и продавали их, в частности, на российских ресурсах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис генерального прокурора Украины.

Как работала схема

По данным следствия, организатором был 19-летний житель Дрогобыча, который действовал вместе с двумя сообщниками в возрасте 21 и 22 лет.

Злоумышленники получали доступ к аккаунтам с помощью похищенных cookie-файлов – это позволяло входить в профили без ввода пароля.

После этого они проверяли аккаунты через специальное программное обеспечение и отбирали те, которые содержали виртуальные средства или ценные предметы.

Масштабы деятельности

В период с октября 2025 года по январь 2026 года фигуранты проверили более 610 тысяч аккаунтов.

В ходе следствия выявлено 357 файлов с отобранными учетными записями.

Общая прибыль от незаконной деятельности, по предварительным оценкам, составляет почти 10 млн грн.

Продажа и расчеты

Взломанные аккаунты продавали на российских онлайн-площадках.

Оплата осуществлялась через криптокошельки.

Обыски и изъятия

Правоохранители провели 10 обысков.

В ходе них изъяли компьютерную технику, телефоны, носители информации, банковские карты, черновые записи, а также наличные — более 2,5 тысячи евро и почти 35 тысяч долларов.

Подозрения

Участникам группы сообщено о подозрении по статьям о краже и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем в условиях военного положения.

Следственные действия продолжаются.

