На Львовщине разоблачили хакеров, продававших взломанные аккаунты Roblox в РФ, - ОГП. ФОТОрепортаж
Во Львовской области правоохранители раскрыли группу киберпреступников, которые взламывали игровые аккаунты Roblox и продавали их, в частности, на российских ресурсах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис генерального прокурора Украины.
Как работала схема
По данным следствия, организатором был 19-летний житель Дрогобыча, который действовал вместе с двумя сообщниками в возрасте 21 и 22 лет.
Злоумышленники получали доступ к аккаунтам с помощью похищенных cookie-файлов – это позволяло входить в профили без ввода пароля.
После этого они проверяли аккаунты через специальное программное обеспечение и отбирали те, которые содержали виртуальные средства или ценные предметы.
Масштабы деятельности
В период с октября 2025 года по январь 2026 года фигуранты проверили более 610 тысяч аккаунтов.
В ходе следствия выявлено 357 файлов с отобранными учетными записями.
Общая прибыль от незаконной деятельности, по предварительным оценкам, составляет почти 10 млн грн.
Продажа и расчеты
Взломанные аккаунты продавали на российских онлайн-площадках.
Оплата осуществлялась через криптокошельки.
Обыски и изъятия
Правоохранители провели 10 обысков.
В ходе них изъяли компьютерную технику, телефоны, носители информации, банковские карты, черновые записи, а также наличные — более 2,5 тысячи евро и почти 35 тысяч долларов.
Подозрения
Участникам группы сообщено о подозрении по статьям о краже и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем в условиях военного положения.
Следственные действия продолжаются.
Від русні - гроші, русні - западную запрєщьонку, щоб "тоска по лучшей жизни" не згасала.
плюс все таки крали вони їх у людей
На росії Роблокс заборонений.
Це як контрабанда цигарок.
Чому б русні не підкидати "солодку отруту" за їх гроші?
Тільки от перед власниками Роблокса якось невдобно, якщо групу ще й "ззовні вели".