УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14166 відвідувачів онлайн
Новини Фото Затримання хакерів в Україні
1 975 8

На Львівщині викрили хакерів, які продавали зламані акаунти Roblox в РФ, - ОГП. ФОТОрепортаж

У Львівській області правоохоронці викрили групу кіберзлочинців, які зламували ігрові акаунти Roblox та продавали їх, зокрема, на російських ресурсах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс генерального прокурора України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як працювала схема

За даними слідства, організатором був 19-річний мешканець Дрогобича, який діяв разом із двома спільниками віком 21 та 22 років.

Зловмисники отримували доступ до акаунтів за допомогою викрадених cookie-файлів – це дозволяло входити в профілі без введення пароля.

Після цього вони перевіряли акаунти через спеціальне програмне забезпечення та відбирали ті, що містили віртуальні кошти або цінні предмети.

Викрили кіберзлочинців, які заробили 10 млн грн на продажі зламаних акаунтів Roblox в РФ
Масштаби діяльності

У період з жовтня 2025 року по січень 2026 року фігуранти перевірили понад 610 тисяч акаунтів.

Під час слідства виявлено 357 файлів із відібраними обліковими записами.

Загальний прибуток від незаконної діяльності, за попередніми оцінками, становить майже 10 млн грн.

Продаж і розрахунки

Зламані акаунти продавали на російських онлайн-майданчиках.

Оплата здійснювалася через криптогаманці.

Обшуки та вилучення

Правоохоронці провели 10 обшуків.

Під час них вилучили комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації, банківські картки, чорнові записи, а також готівку — понад 2,5 тисячі євро та майже 35 тисяч доларів.

Підозри

Учасникам групи повідомлено про підозру за статтями про крадіжку та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем в умовах воєнного стану.

Слідчі дії тривають.

росія (69710) хакер (1342) злам (60) Львівська область (2762)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так начебто непогану річ робили.
Від русні - гроші, русні - западную запрєщьонку, щоб "тоска по лучшей жизни" не згасала.
показати весь коментар
27.04.2026 17:44 Відповісти
так русня їх далі б перепродала - вони ж перекупам продавали, не "клієнтам"
плюс все таки крали вони їх у людей
показати весь коментар
27.04.2026 17:49 Відповісти
Далі - це кому? КНДР? Ірану? Китаю?
показати весь коментар
27.04.2026 17:50 Відповісти
Далі - це США. А гроші - в рашці.
показати весь коментар
27.04.2026 18:38 Відповісти
Ну да, молодцы пацаны, тока надо было паРашенские аккаунты воровать и кацапам их же продавать
показати весь коментар
27.04.2026 17:53 Відповісти
Може й офісніки тоді молодці, і пофіг що зараз вони здебільшого розводять європейців та українців? Не треба й їх чіпати? В тексті чітко вказано, що вони продавали в Рашці. А крали по всьому світу.
показати весь коментар
27.04.2026 18:48 Відповісти
От якщо "офісників" нацькувати виключно на рашку, то можна було б і зарахувати в лави "бійців невидимого фронту".
На росії Роблокс заборонений.
Це як контрабанда цигарок.
Чому б русні не підкидати "солодку отруту" за їх гроші?
Тільки от перед власниками Роблокса якось невдобно, якщо групу ще й "ззовні вели".
показати весь коментар
27.04.2026 18:53 Відповісти
контракт 18-24 кажете?
показати весь коментар
27.04.2026 18:12 Відповісти
 
 