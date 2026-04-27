На Львівщині викрили хакерів, які продавали зламані акаунти Roblox в РФ, - ОГП. ФОТОрепортаж
У Львівській області правоохоронці викрили групу кіберзлочинців, які зламували ігрові акаунти Roblox та продавали їх, зокрема, на російських ресурсах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс генерального прокурора України.
Як працювала схема
За даними слідства, організатором був 19-річний мешканець Дрогобича, який діяв разом із двома спільниками віком 21 та 22 років.
Зловмисники отримували доступ до акаунтів за допомогою викрадених cookie-файлів – це дозволяло входити в профілі без введення пароля.
Після цього вони перевіряли акаунти через спеціальне програмне забезпечення та відбирали ті, що містили віртуальні кошти або цінні предмети.
Масштаби діяльності
У період з жовтня 2025 року по січень 2026 року фігуранти перевірили понад 610 тисяч акаунтів.
Під час слідства виявлено 357 файлів із відібраними обліковими записами.
Загальний прибуток від незаконної діяльності, за попередніми оцінками, становить майже 10 млн грн.
Продаж і розрахунки
Зламані акаунти продавали на російських онлайн-майданчиках.
Оплата здійснювалася через криптогаманці.
Обшуки та вилучення
Правоохоронці провели 10 обшуків.
Під час них вилучили комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації, банківські картки, чорнові записи, а також готівку — понад 2,5 тисячі євро та майже 35 тисяч доларів.
Підозри
Учасникам групи повідомлено про підозру за статтями про крадіжку та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем в умовах воєнного стану.
Слідчі дії тривають.
Від русні - гроші, русні - западную запрєщьонку, щоб "тоска по лучшей жизни" не згасала.
плюс все таки крали вони їх у людей
На росії Роблокс заборонений.
Це як контрабанда цигарок.
Чому б русні не підкидати "солодку отруту" за їх гроші?
Тільки от перед власниками Роблокса якось невдобно, якщо групу ще й "ззовні вели".