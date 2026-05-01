Хакер із РФ, звинувачений в атаках на нафтогазові об’єкти у Європі та Україні, визнав провину в суді США

Російський хакер, який брав участь в атаках на критично важливі нафтогазові об’єкти у США, країнах Європи та Україні, визнав провину в американському суді. Йому загрожує до 27 років ув’язнення.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За даними агентства, громадянин Росії Артем Ревенський, відомий у кіберзлочинних колах під псевдонімом "Digit", 1 травня був звинувачений федеральною прокуратурою Каліфорнії у змові з метою заподіяння шкоди захищеним комп’ютерам, електронному шахрайству та крадіжці особистих даних.

1 травня росіянин уклав угоду про визнання вини в обмін на рекомендацію щодо пом’якшення його покарання.

Більше про хакера

Ревенський, який переважно проживав у Росії, був заарештований у Домініканській Республіці та доставлений літаком до Нью-Джерсі, як повідомляють прокурори. У США він був затриманий 2 листопада 2025 року.

За даними прокуратури, Ревенський був членом хакерської групи Sector16, що фінансувалася російським урядом. Повідомляється, що чоловік співпрацював з групою з метою пошкодження критично важливих систем об'єктів нафтогазової інфраструктури у США, Україні, Німеччині, Франції та Латвії. Цілями Sector16 були країни, "які вважалися ворогами російського уряду".

Чоловік повідомив іншому співучаснику, що розраховує отримати 5 мільйонів рублів, за те, щоб відключити всю електроенергію в Україні на три дні. Невідомо, чи вдалося Ревенському безпосередньо нашкодити енергооб’єктам в Україні.

Окрім того, повідомили прокурори, у вересні 2025-го хакери Sector16 отримали доступ до газового об’єкта в Полтаві. У текстових повідомленнях зі спільниками Ревенський обговорював, як можна використати цей доступ для заподіяння фізичної шкоди обладнанню.

Згідно з матеріалами судових документів, Ревенський визнав вину у змові та співпраці з Sector16 із наміром заподіяти шкоду об’єктам нафтогазової інфраструктури як у США, так і в Україні.

Покарання може включати значний тюремний термін, а також можливі фінансові штрафи та конфіскацію коштів, отриманих незаконним шляхом, залежно від рішення суду у Центральному окрузі Каліфорнії.

