Уничтожены 220 вражеских дронов из 227. Атака продолжается, - Воздушные силы

В течение дня 2 мая российские оккупанты нанесли по Украине 227 ударов с помощью ударных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов

Что известно

Отмечается, что запуски БПЛА фиксировались с таких направлений:

  • Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ,
  • Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Около 135 из запущенных дронов – "Шахеды".

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 18:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 220 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов на севере, юге, в центре и на западе страны", — говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 5 локациях.

Также отмечается, что атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

Високо падли літають. Сьогодні на дачі спостерігав, десь кілометра три в небі декілька підарасів летіло, хлопці чую по них стріляють, але не достають мабуть. По звуку були і мопеди і мабуть електричні бо один жужали як FPV.
02.05.2026 19:51 Ответить
Протягом сьогоднішньої атаки ворог застосував не лише БпЛА типу "Shahed" / "Герань".

У декількох областях були зафіксовані безпілотники типу «крило»: ймовірно, це модернізовані БПЛА «Молнія», а саме V2U.

Можуть переносити ШІ-модулі, знаходити та атакувати цілі без зв'язку з оператором, використовуючи систему комп'ютерного зору (навіть під дією РЕБ).

*Відео з Полтавщини. Такі ж фіксувались і на Чернігівщині.

02.05.2026 20:02 Ответить
 
 