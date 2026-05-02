Уничтожены 220 вражеских дронов из 227. Атака продолжается, - Воздушные силы

В течение дня 2 мая российские оккупанты нанесли по Украине 227 ударов с помощью ударных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Что известно

Отмечается, что запуски БПЛА фиксировались с таких направлений:

Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ,

Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Около 135 из запущенных дронов – "Шахеды".

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 18:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 220 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов на севере, юге, в центре и на западе страны", — говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 5 локациях.

Также отмечается, что атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.