Уничтожены 220 вражеских дронов из 227. Атака продолжается, - Воздушные силы
В течение дня 2 мая российские оккупанты нанесли по Украине 227 ударов с помощью ударных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Что известно
Отмечается, что запуски БПЛА фиксировались с таких направлений:
- Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ,
- Гвардейское – ТОТ АР Крым.
Около 135 из запущенных дронов – "Шахеды".
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 18:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 220 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов на севере, юге, в центре и на западе страны", — говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 5 локациях.
Также отмечается, что атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.
У декількох областях були зафіксовані безпілотники типу «крило»: ймовірно, це модернізовані БПЛА «Молнія», а саме V2U.
Можуть переносити ШІ-модулі, знаходити та атакувати цілі без зв'язку з оператором, використовуючи систему комп'ютерного зору (навіть під дією РЕБ).
*Відео з Полтавщини. Такі ж фіксувались і на Чернігівщині.
