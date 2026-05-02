Знищено 220 ворожих дронів із 227. Атака триває, - Повітряні сили
Упродовж дня 2 травня російські окупанти атакували Україну 227 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Що віддомо
Зазначається, що запуски БпЛА фіксувалися із таких напрямків:
- Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ,
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Близько 135 із запущених дронів – "Шахеди".
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 220 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Також зазначається, що атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.
У декількох областях були зафіксовані безпілотники типу «крило»: ймовірно, це модернізовані БПЛА «Молнія», а саме V2U.
Можуть переносити ШІ-модулі, знаходити та атакувати цілі без зв'язку з оператором, використовуючи систему комп'ютерного зору (навіть під дією РЕБ).
*Відео з Полтавщини. Такі ж фіксувались і на Чернігівщині.
https://t.me/eRadarrua/90228