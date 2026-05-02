УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15195 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
1 061 2

Знищено 220 ворожих дронів із 227. Атака триває, - Повітряні сили

https://censor.net/ua/tag/11058/shahed

Упродовж дня 2 травня російські окупанти атакували Україну 227 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що віддомо

Зазначається, що запуски БпЛА фіксувалися із таких напрямків:

  • Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ,
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 135 із запущених дронів – "Шахеди".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ППО України знищила 142 ворожі дрони з 163, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 220 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Читайте: Додаткові радари, РЕБ та екіпажі: Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

Також зазначається, що атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5756) ППО (4078) Повітряні сили (3380)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Високо падли літають. Сьогодні на дачі спостерігав, десь кілометра три в небі декілька підарасів летіло, хлопці чую по них стріляють, але не достають мабуть. По звуку були і мопеди і мабуть електричні бо один жужали як FPV.
показати весь коментар
02.05.2026 19:51 Відповісти
Протягом сьогоднішньої атаки ворог застосував не лише БпЛА типу "Shahed" / "Герань".

У декількох областях були зафіксовані безпілотники типу «крило»: ймовірно, це модернізовані БПЛА «Молнія», а саме V2U.

Можуть переносити ШІ-модулі, знаходити та атакувати цілі без зв'язку з оператором, використовуючи систему комп'ютерного зору (навіть під дією РЕБ).

*Відео з Полтавщини. Такі ж фіксувались і на Чернігівщині.

https://t.me/eRadarrua/90228
показати весь коментар
02.05.2026 20:02 Відповісти
 
 