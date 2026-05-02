Знищено 220 ворожих дронів із 227. Атака триває, - Повітряні сили

Упродовж дня 2 травня російські окупанти атакували Україну 227 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що віддомо

Зазначається, що запуски БпЛА фіксувалися із таких напрямків:

Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ,

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 135 із запущених дронів – "Шахеди".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ППО України знищила 142 ворожі дрони з 163, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 220 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Читайте: Додаткові радари, РЕБ та екіпажі: Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

Також зазначається, що атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.