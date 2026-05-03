РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8320 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Херсонщины Обстрелы Херсона
402 10

Утром россияне нанесли удар по автомобилю в Херсоне: один погибший и четверо раненых

Обстрел Херсона

С самого утра 3 мая российские захватчики обстреляли гражданский транспорт в Днепровском районе Херсона, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что в результате попадания вражеского дрона в автомобиль на месте погиб мужчина.

Также ранения получили 63-летняя женщина и мужчины в возрасте 48, 61 и 55 лет. У них – контузии, взрывные и осколочные травмы.

Сообщается, что пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удар дроном по супермаркету в Херсоне: четверо пострадавших

Обстрелы Херсонской области за сутки

Из-за российской агрессии в Херсонской области 2 человека погибли, еще 26 получили ранения, из них – 3 ребенка.

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Инженерное, Приднепровское, Приозерное, Камышаны, Чернобаевка, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Кизомис, Новодмитровка, Федоровка, Ингулец, Ивановка, Понятовка, Токаровка, Никольское, Дарьевка, Берислав, Урожайное, Новорайск, Новокаиры, Борозенское, Петропавловка, Золотая Балка, Степное, Вольное, Качкаровка, Дудчаны, Осокоровка, Тараса Шевченко, Змиевка, Михайловка, Отрадокамянка, Саблуковка, Томарино, Веселое и город Херсон.

Читайте также: Россияне убили двух человек и ранили 18 за день в Херсонской области

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 5 частных домов. Также оккупанты повредили сотовую вышку, магазин, административное здание, маршрутные автобусы, машину скорой помощи, сельхозтехнику и частные автомобили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый удар РФ по Херсону: тяжело ранены двое подростков, медики борются за их жизни

Автор: 

обстрел (32405) Херсон (3283) Херсонская область (5631) Херсонский район (839)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Не росіяни, а рашисти-неонацисти!!!@@@.
показать весь комментарий
03.05.2026 09:38 Ответить
+1
Будь який транспортний засіб атакуєтся варварами ,тому для початку вивезіт дітей з Херсон там не можливо житти.
показать весь комментарий
03.05.2026 10:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що зробив π-zeля для міста? Дав табличку "місто-герой" 😤
показать весь комментарий
03.05.2026 09:26 Ответить
В тебе є якісь пропозиції?
Як писав видатний мислитель Сунь-Цзи в своєму знаменитому трактаті "Мистецтво війни" -
"Якщо цивільному довго не бити по єпалу - він стає військовим експертом"
показать весь комментарий
03.05.2026 09:33 Ответить
Пропозицій маса!
всяким губернаторам і зелям - виконувати свої прямі обовєязки!! РЕБ, знищення цапів і їхніх засобів ведення війни.
показать весь комментарий
03.05.2026 09:52 Ответить
Цивільних більше, тому не розгонишся . А то ти диви, "мову ворожнечі" тут пнімаєш..
показать весь комментарий
03.05.2026 09:53 Ответить
Воює з ким може - з цивільними
показать весь комментарий
03.05.2026 11:24 Ответить
Террор щодня
Гнусскій мір, від члена Радбезу @@N
показать весь комментарий
03.05.2026 09:29 Ответить
Не росіяни, а рашисти-неонацисти!!!@@@.
показать весь комментарий
03.05.2026 09:38 Ответить
Будь який транспортний засіб атакуєтся варварами ,тому для початку вивезіт дітей з Херсон там не можливо житти.
показать весь комментарий
03.05.2026 10:04 Ответить
Про це треба криком кричати щодня . І на міжнародному рівні. Чому не ворушать ??
Одна лиш версія приходить: фінансові потоки і посади.!!! Поки область /місто існує на папері то це великі грошові потоки, вигідні посади, повноваження, заброньовані співробітники ( від секретаря до завгоспа тощо тощо ) ...
А якщо евакуювати по чесному, згідно призначення влади у військовий час = рятувати життя та здоров'я людей , та майно і безпечне середовище . !!? Тоді ж купа бюрократів, поліцаїв та пилок скоротять!!!!! Харчєваться то...
показать весь комментарий
03.05.2026 10:13 Ответить
Ну просто тому що це просте і саме реалістичне пояснення . Не треба складних конструкцій типу заговору муссонів, рептилій чи семітської діаспори з Альфа-Центаура / Кентавра . Все на поверхні, очевидні висновки згідно інформації про т.зв. "нашу" т.зв. "владу"..
показать весь комментарий
03.05.2026 10:17 Ответить
 
 