Утром россияне нанесли удар по автомобилю в Херсоне: один погибший и четверо раненых

С самого утра 3 мая российские захватчики обстреляли гражданский транспорт в Днепровском районе Херсона, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что в результате попадания вражеского дрона в автомобиль на месте погиб мужчина.

Также ранения получили 63-летняя женщина и мужчины в возрасте 48, 61 и 55 лет. У них – контузии, взрывные и осколочные травмы.



Сообщается, что пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Обстрелы Херсонской области за сутки

Из-за российской агрессии в Херсонской области 2 человека погибли, еще 26 получили ранения, из них – 3 ребенка.

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Инженерное, Приднепровское, Приозерное, Камышаны, Чернобаевка, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Кизомис, Новодмитровка, Федоровка, Ингулец, Ивановка, Понятовка, Токаровка, Никольское, Дарьевка, Берислав, Урожайное, Новорайск, Новокаиры, Борозенское, Петропавловка, Золотая Балка, Степное, Вольное, Качкаровка, Дудчаны, Осокоровка, Тараса Шевченко, Змиевка, Михайловка, Отрадокамянка, Саблуковка, Томарино, Веселое и город Херсон.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 5 частных домов. Также оккупанты повредили сотовую вышку, магазин, административное здание, маршрутные автобусы, машину скорой помощи, сельхозтехнику и частные автомобили.

