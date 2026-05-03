Вранці росіяни вдари по автівці в Херсоні: один загиблий і четверо поранених

Із самого ранку 3 травня російські загарбники атакували цивільний транспорт у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що внаслідок влучання ворожого дрона в автівку на місці загинув чоловік.

Також поранення дістали 63-річна жінка та чоловіки віком 48, 61 та 55 років. У них – контузії, вибухові та уламкові травми.



Повідомляється, що постраждалих доставили до лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Обстріли Херсонщини за добу

Через російську агресію на Херсонщині 2 людини загинули, ще 26 - дістали поранення, з них - 3 дитини.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Придніпровське, Приозерне, Комишани, Чорнобаївка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Кізомис, Новодмитрівка, Федорівка, Інгулець, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Микільське, Дар'ївка, Берислав, Урожайне, Новорайськ, Новокаїри, Борозенське, Петропавлівка, Золота Балка, Степне, Вільне, Качкарівка, Дудчани, Осокорівка, Тараса Шевченка, Зміївка, Михайлівка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Томарине, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, магазин, адмінбудівлю, маршрутні автобуси, автівку швидкої, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

