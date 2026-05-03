Вранці росіяни вдари по автівці в Херсоні: один загиблий і четверо поранених

Обстріл Херсону

Із самого ранку 3 травня російські загарбники атакували цивільний транспорт у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що внаслідок влучання ворожого дрона в автівку на місці загинув чоловік.

Також поранення дістали 63-річна жінка та чоловіки віком 48, 61 та 55 років. У них – контузії, вибухові та уламкові травми.

Повідомляється, що постраждалих доставили до лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Обстріли Херсонщини за добу

Через російську агресію на Херсонщині 2 людини загинули, ще 26 - дістали поранення, з них - 3 дитини.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Придніпровське, Приозерне, Комишани, Чорнобаївка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Кізомис, Новодмитрівка, Федорівка, Інгулець, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Микільське, Дар'ївка, Берислав, Урожайне, Новорайськ, Новокаїри, Борозенське, Петропавлівка, Золота Балка, Степне, Вільне, Качкарівка, Дудчани, Осокорівка, Тараса Шевченка, Зміївка, Михайлівка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Томарине, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, магазин, адмінбудівлю, маршрутні автобуси, автівку швидкої, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

+2
Не росіяни, а рашисти-неонацисти!!!@@@.
03.05.2026 09:38 Відповісти
03.05.2026 09:38 Відповісти
+1
Будь який транспортний засіб атакуєтся варварами ,тому для початку вивезіт дітей з Херсон там не можливо житти.
03.05.2026 10:04 Відповісти
03.05.2026 10:04 Відповісти
Що зробив π-zeля для міста? Дав табличку "місто-герой" 😤
03.05.2026 09:26 Відповісти
03.05.2026 09:26 Відповісти
В тебе є якісь пропозиції?
Як писав видатний мислитель Сунь-Цзи в своєму знаменитому трактаті "Мистецтво війни" -
"Якщо цивільному довго не бити по єпалу - він стає військовим експертом"
03.05.2026 09:33 Відповісти
03.05.2026 09:33 Відповісти
Пропозицій маса!
всяким губернаторам і зелям - виконувати свої прямі обовєязки!! РЕБ, знищення цапів і їхніх засобів ведення війни.
03.05.2026 09:52 Відповісти
03.05.2026 09:52 Відповісти
Цивільних більше, тому не розгонишся . А то ти диви, "мову ворожнечі" тут пнімаєш..
03.05.2026 09:53 Відповісти
03.05.2026 09:53 Відповісти
Воює з ким може - з цивільними
03.05.2026 11:24 Відповісти
03.05.2026 11:24 Відповісти
Террор щодня
Гнусскій мір, від члена Радбезу @@N
03.05.2026 09:29 Відповісти
03.05.2026 09:29 Відповісти
Про це треба криком кричати щодня . І на міжнародному рівні. Чому не ворушать ??
Одна лиш версія приходить: фінансові потоки і посади.!!! Поки область /місто існує на папері то це великі грошові потоки, вигідні посади, повноваження, заброньовані співробітники ( від секретаря до завгоспа тощо тощо ) ...
А якщо евакуювати по чесному, згідно призначення влади у військовий час = рятувати життя та здоров'я людей , та майно і безпечне середовище . !!? Тоді ж купа бюрократів, поліцаїв та пилок скоротять!!!!! Харчєваться то...
03.05.2026 10:13 Відповісти
03.05.2026 10:13 Відповісти
Ну просто тому що це просте і саме реалістичне пояснення . Не треба складних конструкцій типу заговору муссонів, рептилій чи семітської діаспори з Альфа-Центаура / Кентавра . Все на поверхні, очевидні висновки згідно інформації про т.зв. "нашу" т.зв. "владу"..
03.05.2026 10:17 Відповісти
03.05.2026 10:17 Відповісти
 
 