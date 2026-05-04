РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11509 посетителей онлайн
Новости Встреча Фицо и Зеленского
547 7

Зеленский сегодня встретится с Фицо в Ереване

Зеленский и Фицо в Ужгороде 5 сентября

Президент Владимир Зеленский сегодня в Ереване проведет ряд двусторонних встреч, в частности встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие встречи запланированы?

По словам Никифорова, сегодня в Ереване, где проходит VIII саммит Европейского политического сообщества, запланированы встречи главы украинского государства с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Европейского совета Антониу Коштой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Читайте также: Никакое мирное соглашение с РФ невозможно без согласия украинской стороны, - Фицо

Что предшествовало?

Как сообщалось, Зеленский провел беседу с Фицо и пригласил его в Киев.

Читайте также: Чехия разрешила пролет самолета Фицо в Москву на парад, - МИД страны

Автор: 

Зеленский Владимир (24147) Фицо Роберт (314) Ереван (14) Сергей Никифоров (153)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
боже, яка радість!
показать весь комментарий
04.05.2026 12:31 Ответить
"- Здравствуй, милая мая - я тебя заждалси... Ты пришла, меня нашла - а я растерялси...".
Цікаво - що цей "шмекер", зараз "заспіває"? Без підтримки Орбана?
показать весь комментарий
04.05.2026 12:34 Ответить
Зеленський передасть через Фіцо напутнє слово для ***** та потисне йому руку через цього посередника.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:36 Ответить
А Юрай Цінтула теж там буде?
показать весь комментарий
04.05.2026 12:44 Ответить
Я один зайшов чисто коменти почитать?
показать весь комментарий
04.05.2026 12:45 Ответить
... і з ним на парад до пукіна !!!!
показать весь комментарий
04.05.2026 13:02 Ответить
Нажаль проти вступу України до ЄС не тільки і не стільки Словаччина.
показать весь комментарий
04.05.2026 13:26 Ответить
 
 