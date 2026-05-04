Зеленский сегодня встретится с Фицо в Ереване

Президент Владимир Зеленский сегодня в Ереване проведет ряд двусторонних встреч, в частности встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие встречи запланированы?

По словам Никифорова, сегодня в Ереване, где проходит VIII саммит Европейского политического сообщества, запланированы встречи главы украинского государства с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Европейского совета Антониу Коштой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Читайте также: Никакое мирное соглашение с РФ невозможно без согласия украинской стороны, - Фицо

Что предшествовало?

Как сообщалось, Зеленский провел беседу с Фицо и пригласил его в Киев.

Читайте также: Чехия разрешила пролет самолета Фицо в Москву на парад, - МИД страны