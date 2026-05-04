Зеленський сьогодні зустрінеться з Фіцо у Єревані

Президент Володимир Зеленський сьогодні у Єревані проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема зустрінеться з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це журналістам повідомив речник Президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які зустрічі передбачені?

За словами Никифорова, сьогодні у Єревані, де проходить VIII саміт Європейської політичної спільноти, заплановані зустрічі глави Української держави з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, прем’єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також читайте: Жодна мирна угода з РФ неможлива без згоди української сторони, - Фіцо

Що передувало?

Як повідомлялося, Зеленський провів розмову з Фіцо та запросив його до Києва.

Також читайте: Чехія дозволила проліт літака Фіцо до Москви на парад, - МЗС країни