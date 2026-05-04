Зеленський сьогодні зустрінеться з Фіцо у Єревані
Президент Володимир Зеленський сьогодні у Єревані проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема зустрінеться з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Про це журналістам повідомив речник Президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Які зустрічі передбачені?
За словами Никифорова, сьогодні у Єревані, де проходить VIII саміт Європейської політичної спільноти, заплановані зустрічі глави Української держави з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, прем’єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Що передувало?
Як повідомлялося, Зеленський провів розмову з Фіцо та запросив його до Києва.
Цікаво - що цей "шмекер", зараз "заспіває"? Без підтримки Орбана?