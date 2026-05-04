Израиль купит истребители F-35 и F-15IA – планирует удвоить авиапарк

Израиль планирует закупить две новые эскадрильи истребителей - F-35 и F-15IA, что станет одним из крупнейших обновлений военной авиации страны.

Что именно планируют приобрести

Министерство обороны Израиля готовит соглашения о закупке четвертой эскадрильи истребителей F-35 у компании Lockheed Martin и второй эскадрильи F-15IA у Boeing.

Общая стоимость контрактов составляет десятки миллиардов шекелей.

Сделки включают не только поставку самолетов, но и техническое обслуживание, запасные части и логистическую поддержку.

Каковы масштабы обновления

В настоящее время Израиль имеет около 50 истребителей F-35. После реализации соглашения их количество планируется увеличить до 100.

Также парк F-15IA планируют удвоить – с 25 до 50 самолетов.

Это значительно усилит боевые возможности ВВС страны.

Часть большой стратегии

Закупка является элементом десятилетнего плана развития армии, утвержденного премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Речь идет о программе объемом 350 миллиардов шекелей, направленной на укрепление обороноспособности страны.

"Это часть стратегии по повышению боеготовности в преддверии сложного десятилетия", – отметили в оборонном ведомстве.

Что дальше

После одобрения комитетом по закупкам Израиль планирует завершить переговоры с США о поставках самолетов.

Программа предусматривает также технологическое развитие – интеграцию автономных систем, новейших средств обороны и расширение возможностей в космической сфере.

ну для цих все знайдеться і у потрібних кількостях. і затримок не буде. і гроші дадуть, щоб за них придбали.
04.05.2026 13:42 Ответить
Це приклад того, що можно придбати за свои кошти, якщо не красти грошову допомогу і розумно ии вкладати в розвиток країни протягом 5 років. В Україні було мільйони біженців, яких можна було розмістити в тих же Карпатах, побудувати там оборонні підприємства і підняти економіку країни навить у воєнний час але натомість людей кинули та зрадили, задавили добровільний рух, свободу думки, закрили кордон та створили ТЦК (беркут 2.0) Війна вже давно закінчилася б на кордоні з Ростовом. Зелений поц отримав величезну довіру народу, абсолютну більшість у парламенті та все просрав в золотий унитаз.
04.05.2026 14:17 Ответить
Власне кажучи, всі наші біди походять від того, що русня легко захопила території на півдні. А зелені і досі не надали якихось пояснень щодо того, чому так сталося. Ну, окрім версії улюбленця всіх домогосподарок льошкі абдрістовіча з його незабутнім "********".
04.05.2026 14:24 Ответить
...але дозволять ними бити лише по власній території, як нам свого часу.
04.05.2026 13:44 Ответить
Вони модивікують Ф35 і можуть застосовувати їх на власний розсуд. Ізраільскі Ф35 це єдиний експортний варіант який штати не контролюють.
04.05.2026 14:05 Ответить
Все вірно роблять. Бо кацапсько китайська система мобільно і стаціонарної 2радіолокації захудала.
04.05.2026 14:27 Ответить
Рад за Израиль. Украине, по ряду причин, такое не светит.
04.05.2026 14:55 Ответить
 
 