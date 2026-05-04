Израиль купит истребители F-35 и F-15IA – планирует удвоить авиапарк
Израиль планирует закупить две новые эскадрильи истребителей - F-35 и F-15IA, что станет одним из крупнейших обновлений военной авиации страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Jerusalem Post.
Что именно планируют приобрести
Министерство обороны Израиля готовит соглашения о закупке четвертой эскадрильи истребителей F-35 у компании Lockheed Martin и второй эскадрильи F-15IA у Boeing.
Общая стоимость контрактов составляет десятки миллиардов шекелей.
Сделки включают не только поставку самолетов, но и техническое обслуживание, запасные части и логистическую поддержку.
Каковы масштабы обновления
В настоящее время Израиль имеет около 50 истребителей F-35. После реализации соглашения их количество планируется увеличить до 100.
Также парк F-15IA планируют удвоить – с 25 до 50 самолетов.
Это значительно усилит боевые возможности ВВС страны.
Часть большой стратегии
Закупка является элементом десятилетнего плана развития армии, утвержденного премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Речь идет о программе объемом 350 миллиардов шекелей, направленной на укрепление обороноспособности страны.
"Это часть стратегии по повышению боеготовности в преддверии сложного десятилетия", – отметили в оборонном ведомстве.
Что дальше
После одобрения комитетом по закупкам Израиль планирует завершить переговоры с США о поставках самолетов.
Программа предусматривает также технологическое развитие – интеграцию автономных систем, новейших средств обороны и расширение возможностей в космической сфере.
