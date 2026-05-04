Израиль купит истребители F-35 и F-15IA – планирует удвоить авиапарк

Израиль планирует закупить две новые эскадрильи истребителей - F-35 и F-15IA, что станет одним из крупнейших обновлений военной авиации страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Jerusalem Post.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что именно планируют приобрести

Министерство обороны Израиля готовит соглашения о закупке четвертой эскадрильи истребителей F-35 у компании Lockheed Martin и второй эскадрильи F-15IA у Boeing.

Общая стоимость контрактов составляет десятки миллиардов шекелей.

Сделки включают не только поставку самолетов, но и техническое обслуживание, запасные части и логистическую поддержку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Хезболла" переняла опыт войны в Украине: активно применяет дроны на оптоволокне против Израиля

Каковы масштабы обновления

В настоящее время Израиль имеет около 50 истребителей F-35. После реализации соглашения их количество планируется увеличить до 100.

Также парк F-15IA планируют удвоить – с 25 до 50 самолетов.

Это значительно усилит боевые возможности ВВС страны.

Читайте: Премьер-министр Израиля допустил "новые события" в войне с Ираном

Часть большой стратегии

Закупка является элементом десятилетнего плана развития армии, утвержденного премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Речь идет о программе объемом 350 миллиардов шекелей, направленной на укрепление обороноспособности страны.

"Это часть стратегии по повышению боеготовности в преддверии сложного десятилетия", – отметили в оборонном ведомстве.

Что дальше

После одобрения комитетом по закупкам Израиль планирует завершить переговоры с США о поставках самолетов.

Программа предусматривает также технологическое развитие – интеграцию автономных систем, новейших средств обороны и расширение возможностей в космической сфере.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Впервые в истории: Израиль развернул "Железный купол" в ОАЭ на фоне атак Ирана