УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11046 відвідувачів онлайн
Новини
842 7

Ізраїль купить винищувачі F-35 і F-15IA - планує подвоїти авіапарк

Ізраїль планує придбати дві ескадрильї винищувачів F-35 та F-15IA

Ізраїль планує закупити дві нові ескадрильї винищувачів – F-35 і F-15IA, що стане одним із найбільших оновлень військової авіації країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Jerusalem Post.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що саме планують придбати

Міністерство оборони Ізраїлю готує угоди на закупівлю четвертої ескадрильї винищувачів F-35 від компанії Lockheed Martin і другої ескадрильї F-15IA від Boeing.

Загальна вартість контрактів становить десятки мільярдів шекелів.

Угоди включають не лише постачання літаків, а й технічне обслуговування, запасні частини та логістичну підтримку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Хезболла" перейняла досвід війни в Україні: активно застосовує дрони на оптоволокні проти Ізраїлю

Які масштаби оновлення

Наразі Ізраїль має близько 50 винищувачів F-35. Після реалізації угоди їх кількість планують збільшити до 100.

Також парк F-15IA планують подвоїти – з 25 до 50 літаків.

Це значно посилить бойові можливості ВПС країни.

Читайте: Прем’єр Ізраїлю допустив "нові події" у війні з Іраном

Частина великої стратегії

Закупівля є елементом десятирічного плану розвитку армії, затвердженого прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Йдеться про програму обсягом 350 мільярдів шекелів, спрямовану на зміцнення обороноздатності країни.

"Це частина стратегії щодо підвищення боєготовності напередодні складного десятиліття", – зазначили в оборонному відомстві.

Що далі

Після схвалення комітетом із закупівель Ізраїль планує завершити переговори зі США щодо постачання літаків.

Програма передбачає також технологічний розвиток – інтеграцію автономних систем, новітніх засобів оборони та розширення можливостей у космічній сфері.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вперше в історії: Ізраїль розгорнув "Залізний купол" в ОАЕ на тлі атак Ірану

Ізраїль (1976) закупівлі (3695) винищувач (115)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну для цих все знайдеться і у потрібних кількостях. і затримок не буде. і гроші дадуть, щоб за них придбали.
показати весь коментар
04.05.2026 13:42 Відповісти
Це приклад того, що можно придбати за свои кошти, якщо не красти грошову допомогу і розумно ии вкладати в розвиток країни протягом 5 років. В Україні було мільйони біженців, яких можна було розмістити в тих же Карпатах, побудувати там оборонні підприємства і підняти економіку країни навить у воєнний час але натомість людей кинули та зрадили, задавили добровільний рух, свободу думки, закрили кордон та створили ТЦК (беркут 2.0) Війна вже давно закінчилася б на кордоні з Ростовом. Зелений поц отримав величезну довіру народу, абсолютну більшість у парламенті та все просрав в золотий унитаз.
показати весь коментар
04.05.2026 14:17 Відповісти
Власне кажучи, всі наші біди походять від того, що русня легко захопила території на півдні. А зелені і досі не надали якихось пояснень щодо того, чому так сталося. Ну, окрім версії улюбленця всіх домогосподарок льошкі абдрістовіча з його незабутнім "********".
показати весь коментар
04.05.2026 14:24 Відповісти
...але дозволять ними бити лише по власній території, як нам свого часу.
показати весь коментар
04.05.2026 13:44 Відповісти
Вони модивікують Ф35 і можуть застосовувати їх на власний розсуд. Ізраільскі Ф35 це єдиний експортний варіант який штати не контролюють.
показати весь коментар
04.05.2026 14:05 Відповісти
Все вірно роблять. Бо кацапсько китайська система мобільно і стаціонарної 2радіолокації захудала.
показати весь коментар
04.05.2026 14:27 Відповісти
Рад за Израиль. Украине, по ряду причин, такое не светит.
показати весь коментар
04.05.2026 14:55 Відповісти
 
 