Ізраїль купить винищувачі F-35 і F-15IA - планує подвоїти авіапарк
Ізраїль планує закупити дві нові ескадрильї винищувачів – F-35 і F-15IA, що стане одним із найбільших оновлень військової авіації країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Jerusalem Post.
Що саме планують придбати
Міністерство оборони Ізраїлю готує угоди на закупівлю четвертої ескадрильї винищувачів F-35 від компанії Lockheed Martin і другої ескадрильї F-15IA від Boeing.
Загальна вартість контрактів становить десятки мільярдів шекелів.
Угоди включають не лише постачання літаків, а й технічне обслуговування, запасні частини та логістичну підтримку.
Які масштаби оновлення
Наразі Ізраїль має близько 50 винищувачів F-35. Після реалізації угоди їх кількість планують збільшити до 100.
Також парк F-15IA планують подвоїти – з 25 до 50 літаків.
Це значно посилить бойові можливості ВПС країни.
Частина великої стратегії
Закупівля є елементом десятирічного плану розвитку армії, затвердженого прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.
Йдеться про програму обсягом 350 мільярдів шекелів, спрямовану на зміцнення обороноздатності країни.
"Це частина стратегії щодо підвищення боєготовності напередодні складного десятиліття", – зазначили в оборонному відомстві.
Що далі
Після схвалення комітетом із закупівель Ізраїль планує завершити переговори зі США щодо постачання літаків.
Програма передбачає також технологічний розвиток – інтеграцію автономних систем, новітніх засобів оборони та розширення можливостей у космічній сфері.
