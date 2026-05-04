РФ угрожает Австрии "жестким" ответом на высылку своих дипломатов

В России назвали высылку трех своих дипломатов Австрией "политически мотивированной" и пригрозили "жестким" ответом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в заявлении посольства России в Австрии.

"Жесткий" ответ

Так, в посольстве заявили, что Москва даст "жесткий" ответ на решение Австрии выслать трех российских дипломатов.

Кроме того, в диппредставительстве РФ решение Вены назвали "возмутительным", "неоправданным, политически мотивированным и категорически неприемлемым".

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что из-за возможной шпионской деятельности Австрия выслала трех российских дипломатов.

