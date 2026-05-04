1 726 2
РФ угрожает Австрии "жестким" ответом на высылку своих дипломатов
В России назвали высылку трех своих дипломатов Австрией "политически мотивированной" и пригрозили "жестким" ответом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в заявлении посольства России в Австрии.
"Жесткий" ответ
Так, в посольстве заявили, что Москва даст "жесткий" ответ на решение Австрии выслать трех российских дипломатов.
Кроме того, в диппредставительстве РФ решение Вены назвали "возмутительным", "неоправданным, политически мотивированным и категорически неприемлемым".
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что из-за возможной шпионской деятельности Австрия выслала трех российских дипломатов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Срач їх буде, смердючим!