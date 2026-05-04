РФ погрожує Австрії "жорсткою" відповіддю на вислання своїх дипломатів
У Росії назвали вислання трьох своїх дипломатів Австрією "політично мотивованим" і пригрозили "жорсткою" відповіддю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться в заяві посольства Росії в Австрії.
"Жорства" відповідь
Так, у посольстві заявили, що Москва дасть "жорстку" відповідь на рішення Австрії вислати трьох російських дипломатів.
Крім того, у диппредставництві РФ рішення Відня назвали "обурливим", "невиправданим, політично мотивованим і категорично неприйнятним".
Що передувало
Раніше повідомлялося, що через можливу шпигунську діяльність Австрія вислала трьох російських дипломатів.
Срач їх буде, смердючим!