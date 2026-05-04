РФ погрожує Австрії "жорсткою" відповіддю на вислання своїх дипломатів

У Росії назвали вислання трьох своїх дипломатів Австрією "політично мотивованим" і пригрозили "жорсткою" відповіддю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться в заяві посольства Росії в Австрії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Жорства" відповідь

Так, у посольстві заявили, що Москва дасть "жорстку" відповідь на рішення Австрії вислати трьох російських дипломатів.

Крім того, у диппредставництві РФ рішення Відня назвали "обурливим", "невиправданим, політично мотивованим і категорично неприйнятним".

Читайте: У Польщі затримали військового тероборони за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Що передувало

Раніше повідомлялося, що через можливу шпигунську діяльність Австрія вислала трьох російських дипломатів.

Також читайте: В Естонії викрили рекордну кількість агентів російських спецслужб