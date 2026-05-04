Полиция Берлина готовится запретить 8 и 9 мая демонстрацию советской символики, российских и белорусских флагов, а также символики российской агрессии против Украины.

Об этом пишет Berliner Morgenpost, передает Цензор.НЕТ.

Представитель берлинской полиции отметил, что органы безопасности вновь издадут строгие общие приказы в отношении советских мемориалов в Тиргартене, Трептовском парке и Шенгольцер-Гайде во время торжеств по случаю окончания Второй мировой войны в Европе.

Распоряжения будут обнародованы на следующей неделе, они будут основываться на запретах предыдущих лет.

Так, флаги и транспаранты бывшего СССР, России, Беларуси и российской республики Чечня должны быть запрещены.

"Но, согласно иску украинских объединений, не запрещены флаги страны, подвергшейся нападению. Под запрет также подпадает ношение военной формы или ее частей, ношение военных знаков различия, "отдельное или подчеркнутое демонстрирование букв "V" или "Z", а также демонстрирование так называемых лент Святого Георгия", - пишет издание.

Также запрещена демонстрация изображений глав государств России, Беларуси и Чечни.

Частичное исключение составляют дипломаты и ветераны Второй мировой войны. Также запрещено: воспроизведение и исполнение российских маршей или военных песен, демонстрация символики и знаков, прославляющих российско-украинскую войну, например, изображения Украины без оккупированных Россией территорий и флагов оккупированных Россией территорий.

