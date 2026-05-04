Флаги РФ, Беларуси и СССР планируют запретить в Берлине 8 и 9 мая

Полиция Берлина готовится запретить 8 и 9 мая демонстрацию советской символики, российских и белорусских флагов, а также символики российской агрессии против Украины.

Об этом пишет Berliner Morgenpost, передает Цензор.НЕТ.

Представитель берлинской полиции отметил, что органы безопасности вновь издадут строгие общие приказы в отношении советских мемориалов в Тиргартене, Трептовском парке и Шенгольцер-Гайде во время торжеств по случаю окончания Второй мировой войны в Европе.

Распоряжения будут обнародованы на следующей неделе, они будут основываться на запретах предыдущих лет.

Так, флаги и транспаранты бывшего СССР, России, Беларуси и российской республики Чечня должны быть запрещены.

"Но, согласно иску украинских объединений, не запрещены флаги страны, подвергшейся нападению. Под запрет также подпадает ношение военной формы или ее частей, ношение военных знаков различия, "отдельное или подчеркнутое демонстрирование букв "V" или "Z", а также демонстрирование так называемых лент Святого Георгия", - пишет издание.

Также запрещена демонстрация изображений глав государств России, Беларуси и Чечни.

Частичное исключение составляют дипломаты и ветераны Второй мировой войны. Также запрещено: воспроизведение и исполнение российских маршей или военных песен, демонстрация символики и знаков, прославляющих российско-украинскую войну, например, изображения Украины без оккупированных Россией территорий и флагов оккупированных Россией территорий.

Друга світова війна зробила європейські країни другосортними. Там дуже не ******* згадувати про неї.
показать весь комментарий
04.05.2026 15:17 Ответить
Друга світова війна зробила європейські країни другосортними...рівень життя громадян ЄС .КОТРІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ВІЙНІ ВКАЗУЄ НА ТЕ.ЩО "ДРУГОСОРТНІ""ДЄДИ ВАЄВАЛІ"
показать весь комментарий
04.05.2026 15:21 Ответить
Спочатку поживіть в Європі, а потім розповідайте про рівень. Навіть українці тікають назад від цього щастя. Тупим совкам розповідали занадто багато казок про Європу.
показать весь комментарий
04.05.2026 15:28 Ответить
Навіть українці тікають назад від цього щастя. (розповідає тупий совок)Про яку країну Європи хочеш розказати???
показать весь комментарий
04.05.2026 15:36 Ответить
Навіть вмираючи, старий тупий совок в обмочених трусах буде бурмотіти про прекрасну Європу. Це звичайна психічна хвороба.
показать весь комментарий
04.05.2026 15:41 Ответить
Навіть вмираючи, старий тупий совок в обмочених трусах буде бурмотіти ПРО "ПРЕЛЄСТІ РАШИСТСЬКИХ КАЛЬСОНІВ.ФУФАЙКИ І КІРЗОВИХ ЧОБІТ ІЗ СМЕРДЯЧИМИ ОНУЧКАМИ"В ТРУСАХ І В ГАЛСТУКЄ І ЕЛЄГАНТНИЙ КАК РОЯЛЬ"совок мозгів страна невиліковна хвороба проходь
показать весь комментарий
04.05.2026 15:49 Ответить
щось з моїх друзів та знайомих (а їх дуже багато в Європі) навіть думки не має повертатися в Україну...
показать весь комментарий
04.05.2026 15:46 Ответить
"Спочатку поживіть в Європі, а потім розповідайте про рівень"

ну я живу, и? может поговорим о соцзащите в европе и штатах, или сколько стоит медобслуживание в сша?
показать весь комментарий
04.05.2026 15:47 Ответить
кацапи все одно схитрують! вийдуть на парад із унітазами в природніх кольорах колорадської лєнточки!
показать весь комментарий
04.05.2026 15:18 Ответить
Прапор ГУЛАГУ і КардЛАГу з АЛЖИРОМ, - це і є прапор убивць із совдепії!!! Рідні та родини, майже 60 млн савейськіх «щасліх людей» з клеймом - член врага народа (це стосувалося і полонених красних армейцев), і до сьогодні на мацковії та білорусіі, числяться такими ж!!!
показать весь комментарий
04.05.2026 15:20 Ответить
це вже рософобія?
показать весь комментарий
04.05.2026 15:23 Ответить
Ну..., хоч щось...
показать весь комментарий
04.05.2026 15:26 Ответить
Браво, Deutschland!! Сдирай себя с кожей это краснопузая коммуняцкое прошлое. Растопчи н****й эти флаги вместе с памятью о поражении. Сделаем Deutschland снова великим!!! Выкиньте на х** этот памятник монстр так называемому освободителю в трептов в парке.!! Ещё раз, браво!!
показать весь комментарий
04.05.2026 16:03 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2026 15:33 Ответить
А в інші дні можна ходити у радянській формі, строєм, з прапорами та співати "катюшу"? Ну-ну...
показать весь комментарий
04.05.2026 16:02 Ответить
Нє скрєпно будЄт пАнаєхавшому кацапобидлу сЄбЙА чувствАвАть...
показать весь комментарий
04.05.2026 16:26 Ответить
Скіки ботів ще пасеться в коментах про ЄС.Вже не розрізниш-це кацапська чи ОПгшна.
показать весь комментарий
04.05.2026 16:50 Ответить
А чим же АДНівські ********* будуть розмахувать?
показать весь комментарий
04.05.2026 16:59 Ответить
 
 