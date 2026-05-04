Германия передаст Украине газовую электростанцию из "Северного потока", - СМИ
Германия планирует передать Украине выведенную из эксплуатации газовую электростанцию, которая ранее обслуживала инфраструктуру "Северного потока-1".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Die Welt.
Что именно передадут
Речь идет об электростанции в городе Лубмин мощностью 84 МВт, которая обеспечивала технологические процессы во время транспортировки российского газа.
"Силовая установка будет предоставлена украинскому оператору электростанции на условиях самовывоза", – заявили в компании Sefe Securing Energy for Europe.
Почему станцию остановили
После прекращения поставок газа по "Северному потоку-1" в 2022 году станция утратила экономическую целесообразность.
В 2023 году ее эксплуатацию остановили, а найти покупателя для оборудования не удалось.
Что это означает для Украины
В компании отмечают, что передача станции не принесет убытков, поскольку альтернативой был демонтаж или утилизация.
"Эта сделка способствует поддержке украинской энергетической инфраструктуры", – подчеркнули в Sefe.
Реакция в Германии
Инициатива уже вызвала критику со стороны партии "Альтернатива для Германии".
Ее представитель назвал решение "абсурдным", считая нецелесообразной передачу работающего энергетического оборудования за границу.
