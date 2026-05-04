Германия передаст Украине газовую электростанцию из "Северного потока", - СМИ

Германия планирует передать Украине выведенную из эксплуатации газовую электростанцию, которая ранее обслуживала инфраструктуру "Северного потока-1".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Die Welt.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что именно передадут

Речь идет об электростанции в городе Лубмин мощностью 84 МВт, которая обеспечивала технологические процессы во время транспортировки российского газа.

"Силовая установка будет предоставлена украинскому оператору электростанции на условиях самовывоза", – заявили в компании Sefe Securing Energy for Europe.

Читайте: Мы усиливаем способность Украины наносить стратегические удары на большие расстояния, - Писториус

Почему станцию остановили

После прекращения поставок газа по "Северному потоку-1" в 2022 году станция утратила экономическую целесообразность.

В 2023 году ее эксплуатацию остановили, а найти покупателя для оборудования не удалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия планирует углубить сотрудничество с Украиной в оборонной сфере: представлен 10-пунктный план

Что это означает для Украины

В компании отмечают, что передача станции не принесет убытков, поскольку альтернативой был демонтаж или утилизация.

"Эта сделка способствует поддержке украинской энергетической инфраструктуры", – подчеркнули в Sefe.

Реакция в Германии

Инициатива уже вызвала критику со стороны партии "Альтернатива для Германии".

Ее представитель назвал решение "абсурдным", считая нецелесообразной передачу работающего энергетического оборудования за границу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия передаст Украине мобильные энергоустановки для 3 млн человек, - посол