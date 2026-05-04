Новости Сотрудничество Украины и Германии
Германия передаст Украине газовую электростанцию из "Северного потока", - СМИ

В Германии планируют передать Украине газовую электростанцию, обслуживавшую "Северный поток"

Германия планирует передать Украине выведенную из эксплуатации газовую электростанцию, которая ранее обслуживала инфраструктуру "Северного потока-1".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Die Welt.

Что именно передадут

Речь идет об электростанции в городе Лубмин мощностью 84 МВт, которая обеспечивала технологические процессы во время транспортировки российского газа.

"Силовая установка будет предоставлена украинскому оператору электростанции на условиях самовывоза", – заявили в компании Sefe Securing Energy for Europe.

Почему станцию остановили

После прекращения поставок газа по "Северному потоку-1" в 2022 году станция утратила экономическую целесообразность.

В 2023 году ее эксплуатацию остановили, а найти покупателя для оборудования не удалось.

Что это означает для Украины

В компании отмечают, что передача станции не принесет убытков, поскольку альтернативой был демонтаж или утилизация.

"Эта сделка способствует поддержке украинской энергетической инфраструктуры", – подчеркнули в Sefe.

Реакция в Германии

Инициатива уже вызвала критику со стороны партии "Альтернатива для Германии".

Ее представитель назвал решение "абсурдным", считая нецелесообразной передачу работающего энергетического оборудования за границу.

Звільняйте нашого підривника і виплатіть йому компенсацію за рахунок свинособачих вкладів..
04.05.2026 15:16 Ответить
Самовивозом займеться шобла нарколиги?
04.05.2026 15:19 Ответить
Навіть покупців знайти не можуть. Здавайте все на металобрухт. Весь цей мотлох коштував не менше 20 мільярдів євро. Тупа німчура.
04.05.2026 15:23 Ответить
чого тупа. Якщо припустити, що воно бажає замість мерельчихи "дружити" з ****** - то зовсім не тупенькі там в АфД. Бо "північний потік" і відремонтувати ж можна, за бажання. А там - і електростанція знадобиться...
04.05.2026 16:19 Ответить
труби треба залишити - там доміки для балтійських шпротів
04.05.2026 18:48 Ответить
Зер гут..
04.05.2026 16:38 Ответить
 
 