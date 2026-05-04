Німеччина передасть Україні газову електростанцію з "Північного потоку", - ЗМІ

Німеччина планує передати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію, яка раніше обслуговувала інфраструктуру "Північного потоку-1".

Що саме передадуть

Йдеться про електростанцію у місті Лубмін потужністю 84 МВт, яка забезпечувала технологічні процеси під час транспортування російського газу.

"Силова установка буде надана українському оператору електростанції на умовах самовивозу", – заявили в компанії Sefe Securing Energy for Europe.

Чому станцію зупинили

Після припинення постачання газу через "Північний потік-1" у 2022 році станція втратила економічну доцільність.

У 2023 році її експлуатацію зупинили, а знайти покупця для обладнання не вдалося.

Що це означає для України

У компанії зазначають, що передача станції не завдасть збитків, оскільки альтернативою був демонтаж або утилізація.

"Ця транзакція сприяє підтримці української енергетичної інфраструктури", – підкреслили в Sefe.

Реакція в Німеччині

Ініціатива вже викликала критику з боку партії "Альтернатива для Німеччини".

Її представник назвав рішення "абсурдним", вважаючи недоцільною передачу працюючого енергетичного обладнання за кордон.

Звільняйте нашого підривника і виплатіть йому компенсацію за рахунок свинособачих вкладів..
04.05.2026 15:16 Відповісти
Самовивозом займеться шобла нарколиги?
04.05.2026 15:19 Відповісти
Навіть покупців знайти не можуть. Здавайте все на металобрухт. Весь цей мотлох коштував не менше 20 мільярдів євро. Тупа німчура.
04.05.2026 15:23 Відповісти
чого тупа. Якщо припустити, що воно бажає замість мерельчихи "дружити" з ****** - то зовсім не тупенькі там в АфД. Бо "північний потік" і відремонтувати ж можна, за бажання. А там - і електростанція знадобиться...
04.05.2026 16:19 Відповісти
труби треба залишити - там доміки для балтійських шпротів
04.05.2026 18:48 Відповісти
Зер гут..
04.05.2026 16:38 Відповісти
 
 