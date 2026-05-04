Німеччина передасть Україні газову електростанцію з "Північного потоку", - ЗМІ

Німеччина планує передати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію, яка раніше обслуговувала інфраструктуру "Північного потоку-1".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Die Welt.

Що саме передадуть

Йдеться про електростанцію у місті Лубмін потужністю 84 МВт, яка забезпечувала технологічні процеси під час транспортування російського газу.

"Силова установка буде надана українському оператору електростанції на умовах самовивозу", – заявили в компанії Sefe Securing Energy for Europe.

Чому станцію зупинили

Після припинення постачання газу через "Північний потік-1" у 2022 році станція втратила економічну доцільність.

У 2023 році її експлуатацію зупинили, а знайти покупця для обладнання не вдалося.

Що це означає для України

У компанії зазначають, що передача станції не завдасть збитків, оскільки альтернативою був демонтаж або утилізація.

"Ця транзакція сприяє підтримці української енергетичної інфраструктури", – підкреслили в Sefe.

Реакція в Німеччині

Ініціатива вже викликала критику з боку партії "Альтернатива для Німеччини".

Її представник назвав рішення "абсурдним", вважаючи недоцільною передачу працюючого енергетичного обладнання за кордон.

