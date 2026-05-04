Німеччина передасть Україні газову електростанцію з "Північного потоку", - ЗМІ
Німеччина планує передати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію, яка раніше обслуговувала інфраструктуру "Північного потоку-1".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Die Welt.
Що саме передадуть
Йдеться про електростанцію у місті Лубмін потужністю 84 МВт, яка забезпечувала технологічні процеси під час транспортування російського газу.
"Силова установка буде надана українському оператору електростанції на умовах самовивозу", – заявили в компанії Sefe Securing Energy for Europe.
Чому станцію зупинили
Після припинення постачання газу через "Північний потік-1" у 2022 році станція втратила економічну доцільність.
У 2023 році її експлуатацію зупинили, а знайти покупця для обладнання не вдалося.
Що це означає для України
У компанії зазначають, що передача станції не завдасть збитків, оскільки альтернативою був демонтаж або утилізація.
"Ця транзакція сприяє підтримці української енергетичної інфраструктури", – підкреслили в Sefe.
Реакція в Німеччині
Ініціатива вже викликала критику з боку партії "Альтернатива для Німеччини".
Її представник назвав рішення "абсурдним", вважаючи недоцільною передачу працюючого енергетичного обладнання за кордон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль