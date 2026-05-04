Прапори РФ, Білорусі та СРСР планують заборонити у Берліні 8 і 9 травня

Поліція Берліна готується заборонити 8 і 9 травня демонстрацію радянської символіки, російських та білоруських прапорів, а також символіки російської агресії проти України.

Про це пише Berliner Morgenpost, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Речник берлінської поліції зазначив, що органи безпеки знову видадуть суворі загальні накази щодо радянських меморіалів у Тіргартені, Трептов парку та Шенгольцер-Гайде під час урочистостей з нагоди закінчення Другої світової війни у Європі.

Накази оприлюднять наступного тижня, вони базуватимуться на заборонах попередніх років.

Так, прапори та транспаранти колишнього СРСР, Росії, Білорусі та російської республіки Чечня мають бути заборонені.

"Але, згідно з позовом українських об’єднань, не заборонені прапори країни, що зазнала нападу. Під заборону також підпадає носіння військової форми або її частин, носіння військових знаків розрізнення, "окреме або підкреслене демонстрування літер "V" або "Z", а також демонстрування так званих стрічок Святого Георгія", - пише видання.

Також заборонено демонстрацію зображень глав держав Росії, Білорусі та Чечні.

Частково виняток становлять дипломати та ветерани Другої світової війни. Також заборонено: відтворення та виконання російських маршів або військових пісень, демонстрація символіки та знаків, що прославляють російсько-українську війну, наприклад, зображення України без окупованих Росією територій та прапорів окупованих Росією територій.

Ну..., хоч щось...
Навіть українці тікають назад від цього щастя. (розповідає тупий совок)Про яку країну Європи хочеш розказати???
Друга світова війна зробила європейські країни другосортними. Там дуже не ******* згадувати про неї.
04.05.2026 15:17 Відповісти
Друга світова війна зробила європейські країни другосортними...рівень життя громадян ЄС .КОТРІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ВІЙНІ ВКАЗУЄ НА ТЕ.ЩО "ДРУГОСОРТНІ""ДЄДИ ВАЄВАЛІ"
04.05.2026 15:21 Відповісти
Спочатку поживіть в Європі, а потім розповідайте про рівень. Навіть українці тікають назад від цього щастя. Тупим совкам розповідали занадто багато казок про Європу.
04.05.2026 15:28 Відповісти
Навіть українці тікають назад від цього щастя. (розповідає тупий совок)Про яку країну Європи хочеш розказати???
04.05.2026 15:36 Відповісти
Навіть вмираючи, старий тупий совок в обмочених трусах буде бурмотіти про прекрасну Європу. Це звичайна психічна хвороба.
04.05.2026 15:41 Відповісти
Навіть вмираючи, старий тупий совок в обмочених трусах буде бурмотіти ПРО "ПРЕЛЄСТІ РАШИСТСЬКИХ КАЛЬСОНІВ.ФУФАЙКИ І КІРЗОВИХ ЧОБІТ ІЗ СМЕРДЯЧИМИ ОНУЧКАМИ"В ТРУСАХ І В ГАЛСТУКЄ І ЕЛЄГАНТНИЙ КАК РОЯЛЬ"совок мозгів страна невиліковна хвороба проходь
04.05.2026 15:49 Відповісти
щось з моїх друзів та знайомих (а їх дуже багато в Європі) навіть думки не має повертатися в Україну...
04.05.2026 15:46 Відповісти
"Спочатку поживіть в Європі, а потім розповідайте про рівень"

ну я живу, и? может поговорим о соцзащите в европе и штатах, или сколько стоит медобслуживание в сша?
04.05.2026 15:47 Відповісти
кацапи все одно схитрують! вийдуть на парад із унітазами в природніх кольорах колорадської лєнточки!
04.05.2026 15:18 Відповісти
Прапор ГУЛАГУ і КардЛАГу з АЛЖИРОМ, - це і є прапор убивць із совдепії!!! Рідні та родини, майже 60 млн савейськіх «щасліх людей» з клеймом - член врага народа (це стосувалося і полонених красних армейцев), і до сьогодні на мацковії та білорусіі, числяться такими ж!!!
04.05.2026 15:20 Відповісти
це вже рософобія?
04.05.2026 15:23 Відповісти
Ну..., хоч щось...
04.05.2026 15:26 Відповісти
Браво, Deutschland!! Сдирай себя с кожей это краснопузая коммуняцкое прошлое. Растопчи н****й эти флаги вместе с памятью о поражении. Сделаем Deutschland снова великим!!! Выкиньте на х** этот памятник монстр так называемому освободителю в трептов в парке.!! Ещё раз, браво!!
04.05.2026 16:03 Відповісти
04.05.2026 15:33 Відповісти
А в інші дні можна ходити у радянській формі, строєм, з прапорами та співати "катюшу"? Ну-ну...
04.05.2026 16:02 Відповісти
Нє скрєпно будЄт пАнаєхавшому кацапобидлу сЄбЙА чувствАвАть...
04.05.2026 16:26 Відповісти
Скіки ботів ще пасеться в коментах про ЄС.Вже не розрізниш-це кацапська чи ОПгшна.
04.05.2026 16:50 Відповісти
А чим же АДНівські ********* будуть розмахувать?
04.05.2026 16:59 Відповісти
 
 