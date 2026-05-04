Прапори РФ, Білорусі та СРСР планують заборонити у Берліні 8 і 9 травня

Поліція Берліна готується заборонити 8 і 9 травня демонстрацію радянської символіки, російських та білоруських прапорів, а також символіки російської агресії проти України.

Про це пише Berliner Morgenpost, передає Цензор.НЕТ.

Речник берлінської поліції зазначив, що органи безпеки знову видадуть суворі загальні накази щодо радянських меморіалів у Тіргартені, Трептов парку та Шенгольцер-Гайде під час урочистостей з нагоди закінчення Другої світової війни у Європі.

Накази оприлюднять наступного тижня, вони базуватимуться на заборонах попередніх років.

Так, прапори та транспаранти колишнього СРСР, Росії, Білорусі та російської республіки Чечня мають бути заборонені.

"Але, згідно з позовом українських об’єднань, не заборонені прапори країни, що зазнала нападу. Під заборону також підпадає носіння військової форми або її частин, носіння військових знаків розрізнення, "окреме або підкреслене демонстрування літер "V" або "Z", а також демонстрування так званих стрічок Святого Георгія", - пише видання.

Також заборонено демонстрацію зображень глав держав Росії, Білорусі та Чечні.

Частково виняток становлять дипломати та ветерани Другої світової війни. Також заборонено: відтворення та виконання російських маршів або військових пісень, демонстрація символіки та знаків, що прославляють російсько-українську війну, наприклад, зображення України без окупованих Росією територій та прапорів окупованих Росією територій.

