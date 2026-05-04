Буданов: Украине нужны реальные гарантии безопасности, которые будут обязательствами для наших союзников
Глава Администрации Президента Украины Кирилл Буданов на Sedona Forum призвал партнеров создать систему реальных гарантий безопасности, которые имели бы четкую юридическую силу и обеспечили бы защиту Украины. По его словам, формальных обещаний недостаточно для сдерживания новой российской агрессии.
"Нужны юридически обязательные гарантии", - подчеркнул Кирилл Буданов. По его словам, нападение на Украину должно рассматриваться как нападение на союзников.
Он отметил, что только конкретные механизмы поддержки способны обеспечить долгосрочный мир и стабильность в регионе.
Также Буданов подчеркнул важность сохранения единства между Украиной, США и европейскими партнерами.
По его словам, совместные действия союзников являются ключевыми для завершения войны и создания надежной системы безопасности на будущее. Украина сегодня нуждается не в словах, а в решениях, которые реально сработают в критический момент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль