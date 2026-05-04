Буданов: Украине нужны реальные гарантии безопасности, которые будут обязательствами для наших союзников

Глава Администрации Президента Украины Кирилл Буданов на Sedona Forum призвал партнеров создать систему реальных гарантий безопасности, которые имели бы четкую юридическую силу и обеспечили бы защиту Украины. По его словам, формальных обещаний недостаточно для сдерживания новой российской агрессии.

"Нужны юридически обязательные гарантии", - подчеркнул Кирилл Буданов. По его словам, нападение на Украину должно рассматриваться как нападение на союзников.

Он отметил, что только конкретные механизмы поддержки способны обеспечить долгосрочный мир и стабильность в регионе.

Также Буданов подчеркнул важность сохранения единства между Украиной, США и европейскими партнерами.

По его словам, совместные действия союзников являются ключевыми для завершения войны и создания надежной системы безопасности на будущее. Украина сегодня нуждается не в словах, а в решениях, которые реально сработают в критический момент.

Буданов Кирилл (582) гарантии безопасности (464)
Реальні гарантії безпеки - своя ядрена бімба. На Кон Че Ина чомусь ніхто не нападає, навіть рудий довбень Трамп - хоче тільки дружить
04.05.2026 15:43 Ответить
Вони кажуть,що напали на Іран через їх ядерку
04.05.2026 15:44 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html- за гроші куйла "верховні зрадники" не проголосували можливе отримання Україною і її народом гарантій безпеки від США.АНАЛОГІЧНО ТИМ .ЯКІ МАЄ ІЗРАЇЛЬ.ЯПОНІЯ.ПІВДЕННА КОРЕЯ І Т.Д ІТ.П
04.05.2026 15:45 Ответить
не знаю які аргументи можна пред"явити умовним фінам, шведам, полякам, британцям, щоб вони добровільно підписали документи щоб напад на Україну має розглядатися як напад на союзників Джерело: https://censor.net/ua/n4001413
04.05.2026 15:51 Ответить
Реальной гарантией стало бы вступление Украины в военный союз(вроде НАТО). Ясно дали понять, шо не судьба.
04.05.2026 15:53 Ответить
Для того,щоб організувати дієвий захист України потрібно щрб привладі були патріоти, фахівці і державникі,а не завхози та піарщикі.
04.05.2026 16:14 Ответить
Немає у нас союзників, і таким керівництвом країни, і не буде.
04.05.2026 17:09 Ответить
У нас есть только партнёры. Вам уже прямым текстом это говорят, уже не намекая, а вы делаете вид что не замечаете.
04.05.2026 17:50 Ответить
 
 