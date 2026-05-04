Буданов: Україні потрібні реальні гарантії безпеки, які будуть зобов’язаннями для наших союзників

Голова ОП України Кирило Буданов на Sedona Forum закликав партнерів до створення системи реальних гарантій безпеки, які мали б чітку юридичну силу та забезпечили б захист України. За його словами, формальних обіцянок недостатньо для стримування нової російської агресії.

"Потрібні юридично зобов’язуючі гарантії", - наголосив Кирило Буданов. За його словами, напад на Україну має розглядатися як напад на союзників.

Він зазначив, що лише конкретні механізми підтримки здатні забезпечити довготривалий мир і стабільність у регіоні.

Також Буданов наголосив на важливості збереження єдності між Україною, США та європейськими партнерами.

За його словами, спільні дії союзників є ключовими для завершення війни та створення надійної системи безпеки на майбутнє. Україна сьогодні потребує не слів, а рішень, які реально працюватимуть у критичний момент.

Буданов Кирило (617) гарантії безпеки (465)
Реальні гарантії безпеки - своя ядрена бімба. На Кон Че Ина чомусь ніхто не нападає, навіть рудий довбень Трамп - хоче тільки дружить
04.05.2026 15:43 Відповісти
Вони кажуть,що напали на Іран через їх ядерку
04.05.2026 15:44 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html- за гроші куйла "верховні зрадники" не проголосували можливе отримання Україною і її народом гарантій безпеки від США.АНАЛОГІЧНО ТИМ .ЯКІ МАЄ ІЗРАЇЛЬ.ЯПОНІЯ.ПІВДЕННА КОРЕЯ І Т.Д ІТ.П
04.05.2026 15:45 Відповісти
не знаю які аргументи можна пред"явити умовним фінам, шведам, полякам, британцям, щоб вони добровільно підписали документи щоб напад на Україну має розглядатися як напад на союзників Джерело: https://censor.net/ua/n4001413
04.05.2026 15:51 Відповісти
Реальной гарантией стало бы вступление Украины в военный союз(вроде НАТО). Ясно дали понять, шо не судьба.
04.05.2026 15:53 Відповісти
Для того,щоб організувати дієвий захист України потрібно щрб привладі були патріоти, фахівці і державникі,а не завхози та піарщикі.
04.05.2026 16:14 Відповісти
Немає у нас союзників, і таким керівництвом країни, і не буде.
04.05.2026 17:09 Відповісти
У нас есть только партнёры. Вам уже прямым текстом это говорят, уже не намекая, а вы делаете вид что не замечаете.
04.05.2026 17:50 Відповісти
 
 