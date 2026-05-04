Командующим Воздушно-космическими силами РФ назначен генерал Чайко, которого обвиняют в убийствах в Буче, - росСМИ

генерал-полковник РФ Александр Чайко

4 мая российский диктатор Владимир Путин назначил на должность командующего Воздушно-космическими силами генерала Александра Чайко, которого обвиняют в военных преступлениях в Украине.

Об этом пишет "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

До сих пор командующим Воздушно-космическими силами был генерал Виктор Афзалов, который в октябре 2023 года сменил на этом посту генерала Сергея Суровикина.

Чайко известен тем, что в 2022 году командовал группировкой войск "Восток", которая осуществляла захват Киевской области с западного направления. Он обвиняется в причастности к военным преступлениям в Киевской области, в частности в согласовании приказов российских командиров об убийстве мирных жителей в Буче.

Подозрение от СБУ

В марте этого года ЕС внес Чайко и других военных РФ в санкционный список, поскольку те несут "ответственность за резню в Буче, произошедшую в период с февраля по март 2022 года".

  • Летом 2025 года Служба безопасности заочно объявила подозрение тогдашнему генерал-полковнику Александру Чайко. По данным следствия, находясь в должности, в марте 2022 года россиянин приказал задействовать боевую авиацию и артиллерию против поселка Тетеревское Вышгородского района Киевской области. Также его подозревают в приказе бомбить многоквартирные дома в Бородянке Киевской области в марте 2022 года.

Пішов різник на космос
04.05.2026 16:53
Ну, значить цю тупу і вгодовану чайку очікує «самокат» до кабздона у партер!
04.05.2026 18:31
 
 