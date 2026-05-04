Командувачем Повітряно-космічних сил РФ призначили генерала Чайку, якого звинувачують у вбивствах у Бучі, - росЗМІ

генерал-полковник РФ Олександр Чайко

Російський диктатор Володимир Путін 4 травня призначив на посаду очільника Повітряно-космічних сил генерала Олександра Чайка, якого звинувачують у воєнних злочинах в Україні.

Що відомо?

Досі командувачем Повітряно-космічних сил був генерал Віктор Афзалов, який у жовтні 2023 року змінив на цій посаді генерала Сергія Суровікіна.

Чайко відомий тим, що у 2022 році командував угрупованням військ "Схід", яке здійснювало захоплення Київської області із західного напрямку. Він звинувачений у причетності до воєнних злочинів у Київській області, зокрема в погодженні наказів російських командирів щодо вбивства мирних жителів у Бучі.

Підозра від СБУ

У березні цього року ЄС вніс Чайка та інших військових РФ до санкційного переліку, оскільки ті несуть "відповідальність за різанину в Бучі, що сталася в період з лютого по березень 2022 року".

  • Улітку 2025 року Служба безпеки заочно оголосила підозру тоді генерал-полковнику Олександру Чайку. За даними слідства, перебуваючи на посаді, у березні 2022 року росіянин наказав задіяти бойову авіацію та артилерію по селищу Тетерівське Вишгородського району на Київщині. Також його підозрюють у наказі бомбардувати багатоквартирні будинки в Бородянці на Київщині в березні 2022 року.

Пішов різник на космос
04.05.2026 16:53 Відповісти
Ну, значить цю тупу і вгодовану чайку очікує «самокат» до кабздона у партер!
04.05.2026 18:31 Відповісти
 
 