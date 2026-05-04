Госбюджет получил более 1 трлн грн за четыре месяца – значительную часть составили гранты

В январе–апреле 2026 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 1,04 трлн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство финансов Украины.

Основные источники доходов

Среди ключевых поступлений наибольшую долю составляют налоги:

204,9 млрд грн – НДС с импорта;

130,8 млрд грн – НДФЛ и военный сбор;

112,1 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

112,1 млрд грн – НДС с произведенных в Украине товаров;

100,6 млрд грн – акцизный налог.

Также бюджет получил 20,1 млрд грн пошлин и 17,2 млрд грн рентной платы.

Международная помощь

Важным источником остаются гранты от партнеров.

"За четыре месяца Украина получила 228,2 млрд грн международной помощи", – сообщили в Минфине.

Прочие поступления и расходы

Национальный банк в апреле перечислил в бюджет 73 млрд грн прибыли.

Всего в общий и специальный фонды бюджета поступило 1,43 трлн грн, тогда как расходы составили 1,7 трлн грн.

Что с долгом и заимствованиями

За этот период государство привлекло 244,3 млрд грн заимствований, что составляет 34% от плана.

Из них 176,4 млрд грн – через облигации внутреннего госзайма, еще 67,9 млрд грн – из внешних источников, включая финансирование от МВФ.

Погашение госдолга составило 190,1 млрд грн, а расходы на его обслуживание – 103,2 млрд грн.

