Госбюджет получил более 1 трлн грн за четыре месяца – значительную часть составили гранты
В январе–апреле 2026 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 1,04 трлн грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство финансов Украины.
Основные источники доходов
Среди ключевых поступлений наибольшую долю составляют налоги:
- 204,9 млрд грн – НДС с импорта;
- 130,8 млрд грн – НДФЛ и военный сбор;
- 112,1 млрд грн – налог на прибыль предприятий;
- 112,1 млрд грн – НДС с произведенных в Украине товаров;
- 100,6 млрд грн – акцизный налог.
Также бюджет получил 20,1 млрд грн пошлин и 17,2 млрд грн рентной платы.
Международная помощь
Важным источником остаются гранты от партнеров.
"За четыре месяца Украина получила 228,2 млрд грн международной помощи", – сообщили в Минфине.
Прочие поступления и расходы
Национальный банк в апреле перечислил в бюджет 73 млрд грн прибыли.
Всего в общий и специальный фонды бюджета поступило 1,43 трлн грн, тогда как расходы составили 1,7 трлн грн.
Что с долгом и заимствованиями
За этот период государство привлекло 244,3 млрд грн заимствований, что составляет 34% от плана.
Из них 176,4 млрд грн – через облигации внутреннего госзайма, еще 67,9 млрд грн – из внешних источников, включая финансирование от МВФ.
Погашение госдолга составило 190,1 млрд грн, а расходы на его обслуживание – 103,2 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль