Держбюджет отримав понад 1 трлн грн за чотири місяці - значну частину дали гранти
У січні–квітні 2026 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 1,04 трлн грн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство фінансів України.
Основні джерела доходів
Серед ключових надходжень найбільшу частку становлять податки:
- 204,9 млрд грн – ПДВ з імпорту;
- 130,8 млрд грн – ПДФО та військовий збір;
- 112,1 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
- 112,1 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів;
- 100,6 млрд грн – акцизний податок.
Також бюджет отримав 20,1 млрд грн мита та 17,2 млрд грн рентної плати.
Міжнародна допомога
Важливим джерелом залишаються гранти від партнерів.
"За чотири місяці Україна отримала 228,2 млрд грн міжнародної допомоги", – повідомили у Мінфіні.
Інші надходження та витрати
Національний банк у квітні перерахував до бюджету 73 млрд грн прибутку.
Загалом до загального і спеціального фондів бюджету надійшло 1,43 трлн грн, тоді як видатки склали 1,7 трлн грн.
Що з боргом і запозиченнями
За цей період держава залучила 244,3 млрд грн запозичень, що становить 34% від плану.
Із них 176,4 млрд грн – через облігації внутрішньої держпозики, ще 67,9 млрд грн – із зовнішніх джерел, включаючи фінансування від МВФ.
Погашення держборгу склало 190,1 млрд грн, а витрати на його обслуговування – 103,2 млрд грн.
