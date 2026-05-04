Силы обороны поразили вражеские склады дронов и боеприпасов, а также средства ПВО противника на ВОТ, — Генштаб

3 мая и в ночь на 4 мая Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Склад БПЛА

В частности, поражены склады БПЛА в городе Донецке (ВОТ Донецкой области) и Каменке Запорожской области, а также пункт управления БПЛА противника в районе Новогродовки в Донецкой области.

Склад боеприпасов

Также поражен склад боеприпасов в Софиевке (ВОТ Запорожской области), склад горюче-смазочных материалов и склад материально-технических средств в районе Довжанска, а также полевой артиллерийский склад в районе Новоселовки на ВОТ Луганщины.

Читайте также: Поражена тактическая группа ОТРК "Искандер", РЛС "Подлет" и "МИС-М1" в оккупированном Крыму, склады боеприпасов и пункты управления БПЛА противника, — Генштаб

Другие цели

По результатам уточнения результатов предыдущих мероприятий 3 мая 2026 года подтверждено поражение зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в районе Нового Света (ВОТ Донецкой области) и радиолокационной станции П-18 "Терек" в Софиевке (ВОТ Запорожской области).

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — добавили в Генштабе.

Смотрите также: Воины бригады "Хищник" сбили 15 дронов-камикадзе стрелковым огнем в Донецкой области. ВИДЕО