Силы обороны поразили вражеские склады дронов и боеприпасов, а также средства ПВО противника на ВОТ, — Генштаб
3 мая и в ночь на 4 мая Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Склад БПЛА
В частности, поражены склады БПЛА в городе Донецке (ВОТ Донецкой области) и Каменке Запорожской области, а также пункт управления БПЛА противника в районе Новогродовки в Донецкой области.
Склад боеприпасов
Также поражен склад боеприпасов в Софиевке (ВОТ Запорожской области), склад горюче-смазочных материалов и склад материально-технических средств в районе Довжанска, а также полевой артиллерийский склад в районе Новоселовки на ВОТ Луганщины.
Другие цели
По результатам уточнения результатов предыдущих мероприятий 3 мая 2026 года подтверждено поражение зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в районе Нового Света (ВОТ Донецкой области) и радиолокационной станции П-18 "Терек" в Софиевке (ВОТ Запорожской области).
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — добавили в Генштабе.
