Сили оборони уразили ворожі склади дронів та боєприпасів і засоби ППО противника на ТОТ, - Генштаб

3 травня та у ніч на 4 травня Сили оборони України уразили низку об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Склад БпЛА

Зокрема, уражено склад БпЛА у місті Донецьк (ТОТ Донецької області) та Кам’янці Запорізької області, а також пункт управління БпЛА ворога у районі Новогродівки на Донеччині.

Склад боєприпасів

Також уражено склад боєприпасів у Софіївці (ТОТ Запорізької області), склад пально-мастильних матеріалів та склад матеріально-технічних засобів у районі Довжанська, а також польовий артилерійський склад у районі Новоселівки на ТОТ Луганщини.

Інші цілі

За результатами уточнення результатів попередніх заходів 3 травня 2026 року підтверджено ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" у районі Нового Світу (ТОТ Донецької області) та радіолокаційної станції П-18 "Терек" у Софіївці (ТОТ Запорізької області).

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - додали у Генштабі.

