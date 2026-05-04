Россия, по предварительным данным, впервые нанесла удар по Харьковщине ракетой "Бандероль", – прокуратура

По предварительным данным, 4 мая российские войска обстреляли Безлюдовку в Харьковской области ракетой типа "Бандероль".

Об этом рассказал глава Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

Враг мог применить ракету "Бандероль"

"Можно говорить о том, что была применена ракета типа "Бандероль". Должен сказать, что это первое применение ракеты этого типа в Харьковской области за время полномасштабного вторжения. Мы не можем утверждать на 100%, что это была именно она, но по тем обломкам, которые нашли на месте попадания, можем говорить, что, скорее всего, это именно ракета типа "Бандероль"", — сказал Папуша.

Что известно о ракете?

"Бандероль" – это малогабаритная российская ракета. Дальность ее полета составляет 500 километров.

