Россия, по предварительным данным, впервые нанесла удар по Харьковщине ракетой "Бандероль", – прокуратура
По предварительным данным, 4 мая российские войска обстреляли Безлюдовку в Харьковской области ракетой типа "Бандероль".
Об этом рассказал глава Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
Враг мог применить ракету "Бандероль"
"Можно говорить о том, что была применена ракета типа "Бандероль". Должен сказать, что это первое применение ракеты этого типа в Харьковской области за время полномасштабного вторжения. Мы не можем утверждать на 100%, что это была именно она, но по тем обломкам, которые нашли на месте попадания, можем говорить, что, скорее всего, это именно ракета типа "Бандероль"", — сказал Папуша.
Что известно о ракете?
"Бандероль" – это малогабаритная российская ракета. Дальность ее полета составляет 500 километров.
