За неделю враг атаковал 84 населенных пункта Харьковщины: двое человек погибли и 58 пострадали
На прошлой неделе вражеские удары обрушились на 84 населенных пункта Харьковской области, в том числе на город Харьков, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атак
Отмечается, что вследствие обстрелов пострадали 58 человек, среди них – двое детей: 14-летний и 16-летний мальчики.
К сожалению, двое человек погибли.
Кроме того, один человек пострадал всследствие взрыва неизвестного устройства.
Чем били россияне
Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 ракета;
- 18 КАБ;
- 54 БПЛА типа "Герань-2";
- 90 БПЛА типа "Молния";
- 3 БПЛА типа "Ланцет";
- 22 FPV-дрона;
- 253 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждения
Сообщается, что больше всего пострадала гражданская инфраструктура Богодуховского района, где повреждены 3 многоквартирных и 40 частных домов, общежитие, интернат, электросети, железнодорожная инфраструктура, 7 административных зданий, 2 коммунальных предприятия, 2 учебных заведения, 6 гражданских предприятий, 5 сельхозпредприятий, 5 складских помещений, почта, 3 АЗС, 2 заведения общественного питания, 3 магазина, киоск, 5 хозяйственных построек, 12 гаражей, 27 автомобилей, автомобиль скорой медицинской помощи, прицеп, 3 трактора, комбайн.
Также существенные повреждения в Изюмском районе: 21 частный дом, медицинское учреждение, 4 хозяйственные постройки, 8 автомобилей, 2 гаража, электросети, СТО, 3 киоска, 2 павильона, почтовое отделение, нежилое здание, кафе, парикмахерская.
В г. Харькове враг повредил 8 многоквартирных и 27 частных домов, железнодорожную инфраструктуру, 27 автомобилей, 2 автобуса, трактор, торговый центр, 7 АЗС, ангар, автосалон.
Что предшествовало?
- Напомним, сегодня, 4 мая, враг нанес ракетный удар по Мерефе, вследствие чего есть погибшие и раненые.
- По последним данным, известно о 7 погибших и более 30 пострадавших.
