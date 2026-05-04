Ворог за тиждень атакував 84 населені пункти Харківщини: двоє людей загинули і 58 постраждали

Упродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 84 населені пункти Харківської області, зокрема м. Харків, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Жертви атак

Зазначається, що внаслідок обстрілів постраждали 58 людей, серед них – двоє дітей: 14-річний і 16-річний хлопці.

На жаль, двоє людей загинули.

Крім того, одна людина постраждала внаслідок вибуху невідомого пристрою.

Чим били росіяни

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета;

18 КАБів;

54 БпЛА типу "Герань-2";

90 БпЛА типу "Молнія";

3 БпЛА типу "Ланцет";

22 fpv-дрони;

253 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкодження

Повідомляється, що найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено 3 багатоквартирні і 40 приватних будинків, гуртожиток, інтернатний заклад, електромережі, залізничну інфраструктуру, 7 адмінбудівель, 2 комунальні підприємства, 2 навчальні заклади, 6 цивільних підприємств, 5 сільгосппідприємств, 5 складських приміщень, пошту, 3 АЗС, 2 заклади харчування, 3 магазини, кіоск, 5 господарчих споруд, 12 гаражів, 27 автомобілів, автомобіль екстреної медичної допомоги, причеп, 3 трактори, комбайн.

Також суттєві пошкодження в Ізюмському районі: 21 приватний будинок, медичний заклад, 4 господарчі споруди, 8 автомобілів, 2 гаражі, електромережі, СТО, 3 кіоски, 2 павільйони, відділення пошти, нежитлова будівля, кафе, перукарня.

У м. Харків ворог пошкодив 8 багатоквартирних і 27 приватних будинків, залізничну інфраструктуру, 27 автомобілів, 2 автобуси, трактор, торгівельний центр, 7 АЗС, ангар, автосалон.

