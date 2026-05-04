Ворог за тиждень атакував 84 населені пункти Харківщини: двоє людей загинули і 58 постраждали
Упродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 84 населені пункти Харківської області, зокрема м. Харків, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атак
Зазначається, що внаслідок обстрілів постраждали 58 людей, серед них – двоє дітей: 14-річний і 16-річний хлопці.
На жаль, двоє людей загинули.
Крім того, одна людина постраждала внаслідок вибуху невідомого пристрою.
Чим били росіяни
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета;
- 18 КАБів;
- 54 БпЛА типу "Герань-2";
- 90 БпЛА типу "Молнія";
- 3 БпЛА типу "Ланцет";
- 22 fpv-дрони;
- 253 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкодження
Повідомляється, що найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено 3 багатоквартирні і 40 приватних будинків, гуртожиток, інтернатний заклад, електромережі, залізничну інфраструктуру, 7 адмінбудівель, 2 комунальні підприємства, 2 навчальні заклади, 6 цивільних підприємств, 5 сільгосппідприємств, 5 складських приміщень, пошту, 3 АЗС, 2 заклади харчування, 3 магазини, кіоск, 5 господарчих споруд, 12 гаражів, 27 автомобілів, автомобіль екстреної медичної допомоги, причеп, 3 трактори, комбайн.
Також суттєві пошкодження в Ізюмському районі: 21 приватний будинок, медичний заклад, 4 господарчі споруди, 8 автомобілів, 2 гаражі, електромережі, СТО, 3 кіоски, 2 павільйони, відділення пошти, нежитлова будівля, кафе, перукарня.
У м. Харків ворог пошкодив 8 багатоквартирних і 27 приватних будинків, залізничну інфраструктуру, 27 автомобілів, 2 автобуси, трактор, торгівельний центр, 7 АЗС, ангар, автосалон.
