Росія, попередньо, вперше вдарила по Харківщині ракетою "Бандероль", - прокуратура

За попередніми даними, російські війська 4 травня атакували Безлюдівку Харківської області ракетою типу "Бандероль".

Про це розповів очільник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворог міг застосувати ракету "Бандероль" 

"Можемо говорити про те, що було застосовано ракету типу "Бандероль". Маю сказати, що це перше застосування цього типу ракети озброєння по Харківщині за час повномасштабного вторгнення. Ми не можемо стверджувати на 100%, що це була вона, але по тих уламках, які знайшли на місці влучання, можемо говорити, що вірогідніше за все, це саме ракета типу "Бандероль"", - сказав Папуша.

Що відомо про ракету?

"Бандероль" – це малогабаритна російська ракета. Дальність її польоту становить 500 кілометрів.

а Україна ща вдарить макетами фламінго ..кажуть страшна штука
показати весь коментар
04.05.2026 21:22 Відповісти
куйло поштар.
показати весь коментар
04.05.2026 21:25 Відповісти
Информация ,конечно, исчерпывающая. Или авторам название понравилось?
показати весь коментар
04.05.2026 21:26 Відповісти
Надішліть кацапам "Повідомлення" на "бандероль".
показати весь коментар
04.05.2026 21:27 Відповісти
Гундосий,буде асиметрична відповідь?
Все ж це вже не 2022 рік.Пора надавати такі "подарунки" щоб у "плєшивої молі" відпало бажання наносити удари по території України.
показати весь коментар
04.05.2026 21:29 Відповісти
асиметрична відповідь - це двушка на маскву
показати весь коментар
04.05.2026 21:31 Відповісти
Немає у шмарклі чим відповідати крім цього вечірнього п#зд@ж@...
показати весь коментар
05.05.2026 06:04 Відповісти
Відповідати? Два малих уйла одну гру грають.
показати весь коментар
05.05.2026 08:38 Відповісти
Але, з завтрашнього дня, перемир'я.
Зелена гундоса зе!шмаркля не може порушити.
Так що, вигулюйте ділдов на парках спокійно, кончені кацапи, вова на мєстє.
показати весь коментар
04.05.2026 21:34 Відповісти
Настав час відправити "контейнер" назад відправнику "бандеролi".
показати весь коментар
04.05.2026 21:58 Відповісти
назва ракети явно перегукується з ім'ям С.А.Бандери

ну тоді і наші ракети треба називати "путіпут" або "кацапець"
показати весь коментар
05.05.2026 00:20 Відповісти
 
 