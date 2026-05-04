Росія, попередньо, вперше вдарила по Харківщині ракетою "Бандероль", - прокуратура

За попередніми даними, російські війська 4 травня атакували Безлюдівку Харківської області ракетою типу "Бандероль".

Про це розповів очільник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог міг застосувати ракету "Бандероль"

"Можемо говорити про те, що було застосовано ракету типу "Бандероль". Маю сказати, що це перше застосування цього типу ракети озброєння по Харківщині за час повномасштабного вторгнення. Ми не можемо стверджувати на 100%, що це була вона, але по тих уламках, які знайшли на місці влучання, можемо говорити, що вірогідніше за все, це саме ракета типу "Бандероль"", - сказав Папуша.

Дивіться також: Наслідки ракетного удару РФ по Мерефі: 7 загиблих, постраждалих вже понад 30 (оновлено). ФОТОрепортаж

Що відомо про ракету?

"Бандероль" – це малогабаритна російська ракета. Дальність її польоту становить 500 кілометрів.

Читайте також: Ворог за тиждень атакував 84 населені пункти Харківщини: двоє людей загинули і 58 постраждали