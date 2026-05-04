4 618 12
Росія, попередньо, вперше вдарила по Харківщині ракетою "Бандероль", - прокуратура
За попередніми даними, російські війська 4 травня атакували Безлюдівку Харківської області ракетою типу "Бандероль".
Про це розповів очільник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворог міг застосувати ракету "Бандероль"
"Можемо говорити про те, що було застосовано ракету типу "Бандероль". Маю сказати, що це перше застосування цього типу ракети озброєння по Харківщині за час повномасштабного вторгнення. Ми не можемо стверджувати на 100%, що це була вона, але по тих уламках, які знайшли на місці влучання, можемо говорити, що вірогідніше за все, це саме ракета типу "Бандероль"", - сказав Папуша.
Що відомо про ракету?
"Бандероль" – це малогабаритна російська ракета. Дальність її польоту становить 500 кілометрів.
Топ коментарі
+12 Alex G.
показати весь коментар04.05.2026 21:22 Відповісти Посилання
+11 Alex G.
показати весь коментар04.05.2026 21:31 Відповісти Посилання
+4 Леонід #587957
показати весь коментар04.05.2026 21:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все ж це вже не 2022 рік.Пора надавати такі "подарунки" щоб у "плєшивої молі" відпало бажання наносити удари по території України.
Зелена гундоса зе!шмаркля не може порушити.
Так що, вигулюйте ділдов на парках спокійно, кончені кацапи, вова на мєстє.
ну тоді і наші ракети треба називати "путіпут" або "кацапець"