Экс-начальник войск РХБЗ РФ Петров покончил с собой в Москве, - росСМИ
В столице РФ Москве застрелился генерал-полковник и первый командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Станислав Петров.
Об этом сообщили российские СМИ, цитирует Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Тело Петрова обнаружили утром в его квартире в "Доме на набережной" в Москве. Источники российских пропагандистских изданий "РИА Новости" и "Известия" в правоохранительных органах рассказали, что рядом с погибшим нашли пистолет, он сам сидел на кухне на стуле.
Официальные органы пока не озвучили окончательную версию причин смерти, однако предварительно ее квалифицируют как самоубийство.
Что известно о Петрове?
- Петров служил в подразделениях войск химической защиты СССР с 1959 года и участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
- С 1989 по 2001 год он руководил сначала войсками химической защиты СССР, а затем — войсками радиационно-химической и биологической защиты России.
- Также в последние годы своей жизни Петров был главным научным сотрудником 27-го научного центра Минобороны РФ, связанного с отравлением Навального. Центр находится под санкциями западных стран из-за подозрений в причастности к программам по разработке химического оружия.
