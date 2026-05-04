Экс-начальник войск РХБЗ РФ Петров покончил с собой в Москве, - росСМИ

Российский генерал Станислав Петров
Фото: Wikimedia Commons

В столице РФ Москве застрелился генерал-полковник и первый командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Станислав Петров.

Об этом сообщили российские СМИ, цитирует Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Тело Петрова обнаружили утром в его квартире в "Доме на набережной" в Москве. Источники российских пропагандистских изданий "РИА Новости" и "Известия" в правоохранительных органах рассказали, что рядом с погибшим нашли пистолет, он сам сидел на кухне на стуле. 

Официальные органы пока не озвучили окончательную версию причин смерти, однако предварительно ее квалифицируют как самоубийство.

Что известно о Петрове?

  • Петров служил в подразделениях войск химической защиты СССР с 1959 года и участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
  • С 1989 по 2001 год он руководил сначала войсками химической защиты СССР, а затем — войсками радиационно-химической и биологической защиты России. 
  • Также в последние годы своей жизни Петров был главным научным сотрудником 27-го научного центра Минобороны РФ, связанного с отравлением Навального. Центр находится под санкциями западных стран из-за подозрений в причастности к программам по разработке химического оружия.

+18
Гарний приклад для всіх кацапсьских генералів. Вперед гандомарини.
04.05.2026 22:40 Ответить
+14
хороший руЦЦкий
04.05.2026 22:36 Ответить
+9
Здоров'я загиблому 🥳
04.05.2026 22:40 Ответить
Справжній офіцер
04.05.2026 22:36 Ответить
"Наклав на себе" і під себе. У Пеклі вже очікують і на інших рашистських хероїв.
04.05.2026 23:42 Ответить
та йдіть на хер.. стільки не живуть))) з 59 служив))) 41+25=66+18=84))) та ну...
04.05.2026 22:36 Ответить
Ира Я вас огорчу. Плешивый себе лет 150 отмерил
04.05.2026 22:41 Ответить
87 років
04.05.2026 22:49 Ответить
краще б ***** пристрелив
04.05.2026 22:39 Ответить
І пухнастої скловати
05.05.2026 00:21 Ответить
У пеклі чергове поповнення...
04.05.2026 22:41 Ответить
Ему проста стала стыдна.
04.05.2026 22:44 Ответить
А міг би подзвонити Боширову і просто поговорити про "шпілі-вілі".
04.05.2026 22:47 Ответить
Та вже прям дєдушка, може це він порядки наводив в шухлядкє а Паркінсон взяв і натиснув мимоволі.
04.05.2026 22:51 Ответить
Невже кацап нахерччився та совість заграла? Про шо це я... Де кацап, а де совість
04.05.2026 22:54 Ответить
Його совість запіздала на 12 років.
05.05.2026 00:23 Ответить
Пуйло Зелі виставив ультиматум. Оголосив, що в нього свято Пабєдабєсія 8-9 травня. І якщо Зеля буде заважати святкувати, то вдарить ракетами по Києву.
04.05.2026 23:04 Ответить
Думаю, нічого 9 травня не буде, ***** боїться отримати дронову атаку у відповідь. Демо версію з ОДНИМ дроном йому вже показали на Мосфільмі
05.05.2026 01:37 Ответить
Здох максім да і йух с нім...
04.05.2026 23:13 Ответить
респект! накласти собі в руки, це ще скрепніше! чим накласти собі в руки - с кондачка"
04.05.2026 23:41 Ответить
А кухні крім пістоля,пляшка від чого біля стільця стояла?
04.05.2026 23:43 Ответить
Пляшка з тим самим "новічком", котрим травили іншого кацапа, - Навсрального.
05.05.2026 00:26 Ответить
Пам'ятаєте оту маскальську передачу, де показували відео, а вкінці казали - "А вам слабо?"...
04.05.2026 23:47 Ответить
Нет
05.05.2026 00:58 Ответить
Роздайтє патрони усім гєнєралам..... 🤣🤣🤣
05.05.2026 08:27 Ответить
 
 