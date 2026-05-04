Ексначальник військ РХБЗ РФ Петров наклав на себе руки у Москві, - росЗМІ
У столиці РФ Москві застрелився генерал-полковник і перший керівник російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Станіслав Петров.
Про це повідомили російські медіа, цитує Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Тіло Петрова виявили вранці в його квартирі в "Будинку на набережній" у Москві. Джерела російських пропагандистських видань "РИА Новости" й Известия" у правоохоронних органах розповіли, що поруч із загиблим знайшли пістолет, він сам сидів на кухні на стільці.
Офіційні органи наразі не озвучили остаточну версію причин смерті, однак попередньо її кваліфікують як самогубство.
Що відомо про Петрова?
- Петров служив у підрозділах військ хімзахисту СРСР з 1959 року і брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
- З 1989 року до 2001 року він керував спочатку військами хімзахисту СРСР, а потім — військами радіаційно-хімічного та біологічного захисту Росії.
- Також в останні роки свого життя Петров був головним науковим співробітником 27-го наукового центру Міноборони РФ, що пов'язаний з отруєнням Навального. Центр перебуває під санкціями західних країн через підозри у причетності до програм із розробки хімічної зброї.
