В Броварах в результате атаки дрона пострадали два человека, - ОВА

Два человека пострадали в результате атаки российского беспилотника в Броварах Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

Инцидент произошел ночью во вторник, когда вражеский дрон атаковал жилой квартал. В результате взрыва зафиксированы повреждения имущества и травмы гражданских жителей.

Последствия удара и состояние пострадавших

По словам Николая Калашника, пострадали 34-летняя женщина и 37-летний мужчина. Женщина получила ранение руки от осколков стекла, мужчина получил резаную рану пятки.

Медицинские службы оперативно оказали помощь на месте. Состояние пострадавших стабильное, госпитализация не потребовалась.

Также в результате атаки повреждено остекление квартиры, фасад многоэтажного дома и легковой автомобиль.

"Это еще одно напоминание: враг нацелен на мирную жизнь, на наши дома. Прошу всех: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул Калашник.

