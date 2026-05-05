В Броварах в результате атаки дрона пострадали два человека, - ОВА
Два человека пострадали в результате атаки российского беспилотника в Броварах Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника.
Инцидент произошел ночью во вторник, когда вражеский дрон атаковал жилой квартал. В результате взрыва зафиксированы повреждения имущества и травмы гражданских жителей.
Последствия удара и состояние пострадавших
По словам Николая Калашника, пострадали 34-летняя женщина и 37-летний мужчина. Женщина получила ранение руки от осколков стекла, мужчина получил резаную рану пятки.
Медицинские службы оперативно оказали помощь на месте. Состояние пострадавших стабильное, госпитализация не потребовалась.
Также в результате атаки повреждено остекление квартиры, фасад многоэтажного дома и легковой автомобиль.
"Это еще одно напоминание: враг нацелен на мирную жизнь, на наши дома. Прошу всех: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул Калашник.
Ранее сообщалось, что Россия атаковала дронами Запорожье. Двое человек ранены.
