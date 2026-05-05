Новини Атака безпілотників на Київщину
У Броварах через атаку дрона постраждали двоє людей, - ОВА

Двоє людей постраждали внаслідок атаки російського безпілотника в Броварах Київської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

Інцидент стався вночі у вівторок, коли ворожий дрон атакував житлову забудову. Після вибуху зафіксовано пошкодження майна та травмування цивільних мешканців.

Наслідки удару та стан постраждалих

За словами Миколи Калашника, постраждали 34-річна жінка та 37-річний чоловік. Жінка отримала поранення руки через уламки скла, чоловік зазнав різаної рани п’яти.

Медичні служби оперативно надали допомогу на місці. Стан постраждалих стабільний, госпіталізація не знадобилася.

Також унаслідок атаки пошкоджено скління квартири, фасад багатоповерхового будинку та легковий автомобіль.

"Це ще одне нагадування: ворог цілить у мирне життя, у наші домівки. Прошу кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — наголосив Калашник.

Смерть рашистам і шашличним мародерам
