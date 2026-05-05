ПВО Украины сбила баллистическую ракету и 149 дронов из 164, - Воздушные силы

Вечером 4 мая российские оккупанты нанесли удар по Украине 11 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 164 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пуски ракет были зафиксированы из:

Ростовской области;

Воронежской области;

Брянской области.

Пуски ударных БПЛА были осуществлены с направлений:

Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ;

Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 1 баллистическую ракету и 149 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов "Пародия" на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 8 баллистических ракет и 14 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 10 локациях. Две вражеские баллистические ракеты не достигли целей, информация уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - подчеркнули в Воздушных силах.

