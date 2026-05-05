ППО України збила балістичну ракету та 149 дронів з 164, - Повітряні сили

З вечора 4 травня російські окупанти атакували Україну 11 балістичними ракетами Іскандер-М та 164 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пуски ракет були зафіксовані з:

Ростовської області;

Воронезької області;

Брянської області.

Пуски ударних БпЛА були здійснені із напрямків:

Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 балістичну ракету та 149 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів "Пародія" на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголосили у Повітряних силах.

